«Атырау» победил «Окжетпес» в первом матче после отставки тренера

Игра проходила на стадионе «Жаксы» в Щучинске и завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме команды обменялись голами. На 15-й минуте у «Атырау» после подачи с углового отличился сербский форвард Предраг Сикимич, а у «Окжетпеса» на 45-й передачу со штрафного замкнул литовский защитник Георгас Фрейдгеймас.

Победу «Атырау» принес Ризван Аблитаров. Украинский защитник отличился после подачи с углового на 59-й минуте.

Для «Атырау» эта победа стала восьмой в КПЛ, а «Окжетпес» потерпел 18-е поражение. С 29 очками «нефтяники» занимают десятое место, а «Окжетпес» с 21 баллом находится на последней, 12-й, строчке в таблице.

Для «Атырау» прошедший матч стал первым после отставки российского тренера Сергея Павлова. В игре с «Окжетпесом» командой руководил Куаныш Кабдулов, а к следующему туру ожидается назначение Равиля Рамазанова, который возвращает в КПЛ спустя восемь лет.

В других матчах 28-го тура «Астана» со счетом 2:0 победила «Тараз», а «Кайрат» с точно таким же результатом обыграл «Тобол». Игры «Актобе» — «Кайсар», «Акжайык» — «Шахтер» и «Ордабасы» — «Иртыш» можно посмотреть здесь.