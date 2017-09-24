«МЮ» и «Ливерпуль» побеждают перед приездом в Москву, Дортмунд на вершине бундеслиги

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АНГЛИЯ

ДВА «МАНЧЕСТЕРА» НА ВЕРШИНЕ

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (Лукаку, 20).

Ближайший соперник ЦСКА в Лиге чемпионов продолжил свое победное шествие, хотя очередной шаг «красных дьяволов» не назовешь слишком уж уверенным. Да, Лукаку повторил клубный рекорд Луи Саа, забив шесть голов в первых шести матчах чемпионата, однако добытое им минимальное преимущество пришлось оберегать. Были и спасения Де Хеа, и оставленное арбитром без внимание падение Лонга на входе в штрафную гостей, и мини-подвиг Феллаини, сумевшего остановить летевший в ворота мяч.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZYz09nloCq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Another week, another #PL goal for Romelu Lukaku ⚽️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Premier League (@premierleague) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-23T14:55:45+00:00">Сен 23 2017 в 7:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Жозе Моуринью довольно рано снял с игры своего лучшего распасовщика Мхитаряна, выпустив вместо него дополнительного защитника Смоллинга. В концовке Особенного, правда, удалили со скамейки, но португалец даже не возмущался. Пожал всем руки и спокойно отправился под трибуны. Зачем волноваться, если твоя команда повторяет клубный рекорд, набрав в шести стартовых турах 16 очков? Кстати, также синхронно с земляками из «Сити» «МЮ» прошел аналогичный отрезок в сезоне-2011/12, и тогда имея минимальное преимущество за счет лучшей разности мячей.

«Лестер» — «Ливерпуль» — 2:3 (Окадзаки, 45+3. Варди, 69 — Салах, 15. Коутинью, 24. Хендерсон, 68).

Проиграв в Лестере несколько дней назад в Кубке лиги, «красные» наконец-то преобразовали в забитые мячи огромное количество собственных ударов. Для начала, правда, про остров Невезения заставил подумать попавший в штангу Эмре Джан, но когда за дело взялись умные и тонкие игроки, у Юргена Клоппа появился повод для радости. Особенно постарался Коутинью, ставший первым в истории премьер-лиги бразильцем с 30 голевыми передачами на счету. Благодаря его волшебной правой ноге лучший снайпер «Ливерпуля» Салах с острого угла переправил мяч в сетку головой, после чего сам южноамериканец в фирменном стиле перебросил «стенку», исполняя штрафной.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZZFuv3FfcZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Poetry in motion from @liverpoolfc's @phil.coutinho... #LEILIV #PL</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Premier League (@premierleague) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-23T17:32:11+00:00">Сен 23 2017 в 10:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но мерсисайдцы треплют нервы собственным болельщикам не меньше, чем «Спартак», и Миньоле перед уходом на перерыв ошибся на выходе, дав «лисам» возможность вернуться в игру. Не успокоил ситуацию даже гол Хендерсона в контратаке, потому что обожающий забивать «красным» Варди сделал это снова. А мог отличиться еще раз, заставив Миньоле нарушить правила в штрафной. Спасло гостей то, что бельгиец сколь нестабилен, столь и грозен для пенальтистов. Спасение при ударе Варди стало для Миньоле уже седьмым в его английской карьере. Прервав серию из четырех матчей без побед, в гости к «Спартаку» Клопп и его команда едут в отличном настроении.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.861111111111114% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZZL_XdFBS3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Since joining Liverpool in 2013, Simon Mignolet has saved 7 of his 15 #PL penalties - more than any other goalkeeper ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Premier League (@premierleague) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-23T18:26:53+00:00">Сен 23 2017 в 11:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — 2:3 (Х. Эрнандес, 65. Куяте, 87 — Кейн, 34, 38. Эриксен, 60).

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 5:0 (Сане, 44. Стерлинг, 51, 59. Агуэро, 79. Делф, 89).

«Стоук Сити» — «Челси» — 0:4 (Мората, 2, 77, 82. Педро, 30).

Что до других матчей с участием фаворитов сезона, то программу дня открыло лондонское дерби, проходившее по сценарию «шпор», начинающих дышать полной грудью, как только команда Маурисио Покеттино покидает заколдованный «Уэмбли». Репутацию кошмара «молотобойцев» снова подтвердил Кейн, в последних шести матчах с этим соперником отличившийся семь раз и по числу голов в чемпионате в 2017-м году уступающий только Месси (25 против 34). При этом Харри по-прежнему остается самым невезучим игроком турнира, уже в пятый раз отметившегося попаданием в каркас ворот. Что касается гола Эриксена, то он позволил плеймейкеру «Тоттенхэму» с 33 мячами стать лучшим датским бомбардиром в истории премьер-лиги, оставив за спиной Бендтнера. Да, удаление Орье и два гола хозяев потрепали фавориту нервы, но не сказались на результате: «шпоры» впервые с сезона-1991/92 выдали серию из трех гостевых побед!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Spurs have won their opening three Premier League away games for the first time ever.<br><br>Just about holding on. ? <a href="https://t.co/P70v3tmBk4">pic.twitter.com/P70v3tmBk4</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/911583008922234880">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Положению Славена Билича можно только посочувствовать. Как и Рою Ходжсону, решившемуся на операцию по спасению «Кристал Пэлас». Его команда стала очередной жертвой «Манчестер Сити», который уже три тура подряд забивает не менее пяти мячей! Ничего подобного в Англии не случалось с сезона-1958/59, когда не жалел соперников «Блэкберн». В субботу до сих пор не забившие ни одного мяча гости ухитрилась продержаться почти до перерыва, но тут настоящий шедевр сотворил Сане, после передачи де Брейне перебросивший мяч через голову защитника и вторым касанием отправивший его в сетку. А после перерыва подопечные Хосепа Гвардьолы растерзали лондонскую оборону. Во время этого увлекательного процесса лучший ассистент чемпионата Давид Сильва довел число результативных передач до шести, а оформивший дубль Стерлинг впервые в карьере отличился в четырех матчах подряд.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZY0gMqFNF6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Sane-sational ? #MCICRY #PL</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Premier League (@premierleague) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-23T15:01:39+00:00">Сен 23 2017 в 8:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Взял свое по праву сильного и «Челси», приехавший в гости к сопернику, для которого «синие» являются самым страшным в истории оппонентом. Настолько, что «Стоук» уже на первых минутах прозевал передачу лучшего защитника-ассистента чемпионата Аспиликуэты на выход Морате. Эта испанская связка сработала уже в третий раз, к чему все стали привыкать. Сюрпризом же стало то, что Мората после трех голов со «второго этажа» наконец-то послал мяч в сетку ногой. В итоге Альваро доигрался до хет-трика, который стал для игроков «Челси» 17-м в матчах премьер-лиги, и по этому показателю команда Антонио Конте уступает только «Арсеналу» (19). Примечательно, что предыдущий «трюк со шляпой» игрок «синих» исполнил более трех лет назад, когда в атаке еще солировал опальный Диегу Коста.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZY7Z6hlTBN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Six #PL appearances, six #PL goals. Fair to say Alvaro Morata has hit the ground running at Chelsea...</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Premier League (@premierleague) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-23T16:01:58+00:00">Сен 23 2017 в 9:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИСПАНИЯ

«АТЛЕТИКО» ОБОГНАЛ «СЕВИЛЬЮ», СУАРЕС ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

«Атлетико» — «Севилья» — 2:0 (Феррейра-Карраско, 46. Гризманн, 69).

Вторым гостем нового дома «матрасников» стал еще один соперник «Спартака» в Лиге чемпионов. Андалусийцы, начавшие сезон с рекордных для тренера-дебютанта Эдуардо Бериццо восьми матчей без поражений, к перерыву сумели сохранить вполне устраивавшие их нули на табло. Однако едва начался второй тайм, как Феррейра-Карраско оставил в дураках севильскую оборону, обыграл голкипера и покатил мяч в пустые ворота. Снова отличился на «Ванда Метрополитано» Гризманн. Француз сам поборолся за мяч, обыгрался с Филипе Луисом и установил окончательный счет. Главный же итог заключается в том, что команда Диего Симеоне сбросила «Севилью» со второго места, а детальный отчет о том, как к группе лидеров подтянулся спотыкающийся на старте «Реал», можно прочитать здесь.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.95305164319249% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZYpabzFv-a/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Second game at @wandametropolitano ➡️ second G⚽️AL for Grizi! ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от LaLiga (@laliga) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-23T13:24:45+00:00">Сен 23 2017 в 6:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Жирона» — «Барселона» — 0:3 (Адай, 17 — в свои ворота. Ираисос, 48 — в свои ворота. Луис Суарес, 70).

В первом туре новичок ла лиги отнял очки у «Атлетико», и первое с 1949 года каталонское дерби с «Барсой» хозяева начали резво. Тер Штегену пришлось спасать, после чего гости взялись за дело всерьез, заставив удачу отвернуться от «Жироны». Первый гол состоялся, когда мяч после атаки Альбы резко изменил направление, срикошетив от защитника. Второй — когда Видаль простреливал на ближнюю штангу, а Луис Суарес дезориентировал опростоволосившегося голкипера-ветерана Ираисоса. Прошлый раз сине-гранатовых двумя автоголами в апреле 2014 года осчастливил «Вильярреал», а в субботу одним из самых популярных твитов стал список бомбардиров «Барселоны» этого сезона с пометкой «обновляется».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">4 - Barcelona top scorers in La Liga 2017/18:<br>Lionel Messi 9<br>OWN GOALS 3<br>Update. <a href="https://t.co/lVIM7im3s5">pic.twitter.com/lVIM7im3s5</a></p>— OptaJose (@OptaJose) <a href="https://twitter.com/OptaJose/status/911680397884485635">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Лишь во втором тайме команда Эрнесто Вальверде наконец-то забила самостоятельно, причем мяч Луиса Суареса, наверное, был запрограммирован, ведь уругваец проводил свой 100-й матч в ла лиге. За это время он сумел поразить ворота 24 из 25 испанских клубов, а его команда стартовала с шести побед и разности мячей 20:2!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?? <a href="https://twitter.com/LuisSuarez9">@LuisSuarez9</a> is playing his 100th league game for Barça! <a href="https://twitter.com/hashtag/FCBlive?src=hash">#FCBlive</a> <a href="https://t.co/RpwjuliP7q">pic.twitter.com/RpwjuliP7q</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/911664177072283649">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГЕРМАНИЯ

ДОРТМУНД СНОВА ПЕРВЫЙ

«Хоффенхайм» — «Шальке» — 2:0 (Гайгер, 13. Рупп, 90+3)

Встреча снова закрепившихся в лигочемпионской четверке «деревенских» и настроенных вернуться в еврокубки «кобальтовых» представлялась, как дуэль самых молодых тренеров бундеслиги — 30-летнего Юлиана Нагельсманна и 32-летнего Доменико Тедеско. Первый младше на два года, однако по достижениям коллегу он превосходит, и отчетный поединок это лишь подтвердил. Выиграв, «Хоффенхайм» довел домашнюю беспроигрышную серию в бундеслиге до 22-х матчей и установил клубный рекорд, пропустив в четырех стартовых турах на своем поле лишь один мяч. Но главным стал пусть и временный взлет хозяев на первое место, чему поспособствовала пятничная осечка «Баварии», не сумевшей сохранить преимущество в два мяча в поединке с «Вольфсбургом».

«Боруссия» Д — «Боруссия» М — 6:1 (Филипп, 28, 38. Обамеянг, 45, 49, 62. Вайгль, 79 — Штиндль, 66)

Лидер сменился через пару часов, когда Дортмунд уничтожил младшую «Боруссию», которой он пять матчей подряд забивает не менее трех мячей. Сегодня норма была выполнена к перерыву во многом благодаря в очередной раз впечатляюще сыгравшему Филиппу. По ходу ударного отрезка «шмелей» он не только дважды оказывался в самых горячих точках штрафной, но и ассистировал Обамеянгу. У новобранца дортмундцев в трех последних играх набралось 4 гола и 2 результативных передачи, а менхенгладбахцы — любимый соперник.

Настоящей машиной выглядит и Обамеянг, который в девяти играх сезона отличился 12 раз и благодаря седьмому в немецкой карьере хет-трику обошел Левандовски в списке лучших снайперов бундеслиги. Да, 100-я игра в чемпионате Германии Бюрки была подпорчена первым пропущенным в чемпионате мячом, но в целом то у команды Петера Боса все великолепно. Вот и Вайгль по-настоящему вернулся, в своем 62-м поединке забив наконец-то первый гол в бундеслиге. «Боруссия» никогда не проходила шесть туров так мощно: 16 очков и разность мячей «плюс 18»!

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZZMnymlIsa/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">...und alle so ? #bvbbmg #bundesliga #bvb #dortmund #borussiadortmund #bmg #borussia #mönchengladbach #mgladbach #gladbach #fohlenelf #echteliebe #signalidunapark #heimspiel #homegame #? #⚽</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Borussia Dortmund (@bvb09) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-23T18:32:24+00:00">Сен 23 2017 в 11:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИТАЛИЯ

РЕКОРД «НАПОЛИ», МОЩЬ РИМА, ДИБАЛА ГЕРОЙ ДЕРБИ

«Рома» — «Удинезе» — 3:1 (Джеко, 12. Эль-Шаарави, 30, 45 — Й. Ларсен, 90)

Команда Эусебио Ди Франческо набрала отличный ход, выиграв три последних матча с суммарным счетом 10:1. Разность мячей могла быть и больше, однако на последних минутах неожиданную осечку при исполнении пенальти допустил Перотти, безупречно исполнивший десять предыдущих ударов с «точки» в серии А. «Волки» сейчас хороши. Продолжает штамповать голы Джеко, отличившийся 22 раза в последних 22 матчах, а защиту соперников буквально сводит с ума Эль-Шаарави. В субботу игрок «зебр» так неудачно решил оставить мяч собственному вратарю, что Фараону оставалось не промахнуться с нескольких метров.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZYs76Onx0F/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? #ElShaarawy ⚽️⚽️ *** Follow @officialasroma on Instagram *** #elsha #ASRoma #Roma #RomaUdinese #asromagoal #goal #dajeroma #forzaroma #el92 #celebration #seriea #serieatim</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от AS Roma (@officialasroma) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-23T13:55:32+00:00">Сен 23 2017 в 6:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СПАЛ — «Наполи» — 2:3 (Скьяттарелла, 13. Вивиани, 78 — Инсинье, 14. Кальехон, 71. Гулям, 83)

Избиения оппонента ждали и от «Наполи». Когда новичок чемпионата открыл счет, это воспринималось, как казус. Тем более, команда Маурицио Сарри отыгралась через минуту с небольшим. Но время шло, а хозяева не ломались. Пропустив же второй мяч, СПАЛ снова не рассыпался и отыгрался. От крушения фаворита спас Гулям, к результативной передаче на Кальехона приплюсовавший оказавшийся победным дальний удар после сольного рейда от центрального круга. Он позволил не только набрать три очка и впервые в клубной истории начать чемпионат с шести побед, но и привел к рекорду: «Наполи» в десяти подряд матчах чемпионата забивает не менее трех мячей!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Napoli goals in their last 10 Serie A games:<br><br>3-4-6-3-3-3-4-4-5-3 <a href="https://t.co/E9roR5qtpN">pic.twitter.com/E9roR5qtpN</a></p>— B/R Football (@brfootball) <a href="https://twitter.com/brfootball/status/911648468149645312">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Ювентус» — «Торино» — 4:0 (Дибала, 16, 90+1. Пьянич, 40. Алекс Сандру, 57)

Главное блюдо субботы в виде туринского дерби составители календаря отложили на вечер, но оно оправдало лишь ожидания поклонников «Старой синьоры», не забывшей, как весной «гранатовые» сумели прервать длившуюся более полутора лет домашнюю победную серию «Юве» в серии А. Команда Массимилиано Аллегри прижала земляков к воротам волной атак, и те, дрогнув под прессингом в центре поля, позволили отличиться Дибале. Еще один удар по «Торино» нанес собственный игрок Базелли, бездумно врезавшийся в центре поля в Пьянича и увидевший перед собой красную карточку.

Оказавшийся причастным к трем голам босниец отомстил сопернику по-футбольному, закрутив мяч в дальний угол после передачи чрезвычайно активного Куадрадо, а уже после перерыва выполнив результативный навес с углового на голову Алексу Сандру. Концовка превратилась в издевательство над обороной «Торино», который от полного позора спасла лишь самоотверженная игра Сиригу. Но и он оказался бессилен против волшебного в этом сезоне Дибалы. Аргентинец за шесть туров забил уже 10 мячей. В европейских топ-лигах больше только у Фалькао.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZZVfRUAxKt/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">A pearler from Pjanic! ?⚽ #JuveTorino #FinoAllaFine #ForzaJuve</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Juventus Football Club (@juventus) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-23T19:49:53+00:00">Сен 23 2017 в 12:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФРАНЦИЯ

НЕТ НЕЙМАРА — НЕТ ПОБЕДЫ

«Монпелье» — «ПСЖ» — 0:0

Если кто-то ждал новых споров Кавани и Неймара относительно права исполнять пенальти, их ждало разочарование. Во-первых, Унаи Эмери не включил бразильца в заявку на игру, дав ему возможность залечить небольшое повреждение в преддверии поединка с «Баварией». Во-вторых, парижане не получили права на 11-метровый. Они в принципе ничего не добились, сенсационно не сумев обыграть 12-ю команду чемпионата. Не помог и выход на замену Дани Алвеса, расстроенного потерей собаки. В общем, те, кто поспешил заранее вручить титул парижским толстосумам, явно поторопились. Это Мбаппе остался на голодном пайке, тогда как его бывшие партнеры по «Монако» во главе с переписывающим книгу рекордов Фалькао теперь отстают от лидера всего на одно очко.

«Лион» — «Дижон» — 3:3 (Фекир, 20. Ауа, 69. Диас, 63, с пенальти — Слити, 23, с пенальти. Шека, 52. Ямбере, 65)

Оставшись на пятом месте, лионцы не в первый уже раз устроили в этом сезоне форменное безумие. Но если на старте они сыграли 3:3 с одним из прямых конкурентов «Бордо», то теперь догонялки с участником Лиги Европы устроил один из аутсайдеров чемпионата. Команда Брюно Женизьо дважды вела в счете, один раз отыгрывалась, но это не удивляло, если вспомнить, что в прошлом году команды обменялись победами со счетом 4:2. Вторую «тройку» на табло зажег бывший защитник «Анжи» Ямбере, головой переправивший мяч в угол при подаче со штрафного. В историю же этот матч войдет благодаря 16-летнему полузащитнику «Лиона» Геббельсу — первому участнику чемпионата Франции, родившемуся в 2001 году.

ДИКТАТУРА РОДЖЕРСА

«Рейнджерс» — «Селтик» — 0:2 (Рогич, 50. Гриффитс, 65)

Команда Брендана Роджерса слишком хороша для Шотландии. Пока не возродило интригу даже вернувшееся после многолетней паузы «Дерби Старой фирмы», в шести раундах которого в прошлом сезоне «кельты» позволили самому принципиальному сопернику лишь раз зацепиться за ничью. В новом сезоне «джерс» решили начать с чистого листа, серьезно обновив состав и доверив штурвал 46-летнему португальцу Педру Кайшинье.

Этот специалист, выигрывавший с «Сантосом Лагуной» чемпионат Мексики, а до приезда в Шотландию чуть больше года трудившийся в Катаре, не побоялся выпустить на поле новичков. Например, дебютировавшего в премьер-лиге 19-летнего Макрори. Однако такие матчи выигрывает опыт, которого в избытке у установившего окончательный счет Гриффитса, который проводил 100-й матч за «Селтик». Хотя, бомбардиру далеко до Форреста, у которого таких игр теперь 250. Ну, а тотальное доминирование эпохи Роджерса никуда не делось — в 57 матчах всех внутренних турниров у бело-зеленой команды 52 победы и 5 ничьих!

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZYukW8nvRJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⚡️ @leighgriffiths9</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Celtic FC (@celticfc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-23T14:09:47+00:00">Сен 23 2017 в 7:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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