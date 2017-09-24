Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31107862/
24 сентября 2017, 15:39 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Вест Хэм» хочет заменить Билича на Сарри

Руководство «Вест Хэма» хотело бы назначить главным тренером команды итальянского специалиста Маурицио Сарри. Об этом сообщают британские СМИ.

Руководство <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэма</span> хотело бы назначить главным тренером команды итальянского специалиста <span class=error>Маурицио</span> <span class=error>Сарри</span>. Об этом сообщают британские СМИ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как информирует Mirror, «Вест Хэм» готов предложить работу главному тренеру «Наполи». Руководство настроено расстаться с нынешним наставником Славеном Биличем. Еще одним кандидатом считается бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.

«Наполи» на данный момент под руководством Сарри делит первое место в чемпионате Италии с «Ювентусом», выиграв все шесть матчей.

Вест Хэм Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 сентября

«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения

Как Юля Липницкая в глазах чиновников превратилась в «отработанный материал»

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)