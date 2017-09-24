«Вест Хэм» хочет заменить Билича на Сарри

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Как информирует Mirror, «Вест Хэм» готов предложить работу главному тренеру «Наполи». Руководство настроено расстаться с нынешним наставником Славеном Биличем. Еще одним кандидатом считается бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.

«Наполи» на данный момент под руководством Сарри делит первое место в чемпионате Италии с «Ювентусом», выиграв все шесть матчей.