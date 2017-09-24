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24 сентября 2017, 15:36 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» обыграл «Тобол» и обошел «Астану» в таблице КПЛ

Футболисты «Кайрата» обыграли «Тобол» в домашнем матче 28-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Алматы завершилась со счетом 2:0.

На четвертой минуте отличился ивуарийский нападающий Жерар Гоу, а на 79-й второй гол забил бразильский полузащитник Исаэль, наказавший вратаря «Тобола» Дмитрия Непогодова за ошибку. Мог Гоу оформить и дубль, но второй его мяч в первом тайме не был засчитан из-за офсайда.

Для «Кайрата» эта победа стала восьмой подряд и 19-й в КПЛ. Алматинский клуб по-прежнему не теряет очки после назначения испанского тренера Карлоса Феррера. С 68 очками «Кайрат» снова вышел на первое место в КПЛ, но «Астана» отстает всего на два балла и провела на две игры меньше.

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