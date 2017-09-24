«Кайрат» обыграл «Тобол» и обошел «Астану» в таблице КПЛ

Игра в Алматы завершилась со счетом 2:0.

На четвертой минуте отличился ивуарийский нападающий Жерар Гоу, а на 79-й второй гол забил бразильский полузащитник Исаэль, наказавший вратаря «Тобола» Дмитрия Непогодова за ошибку. Мог Гоу оформить и дубль, но второй его мяч в первом тайме не был засчитан из-за офсайда.