«Кайрат» обыграл «Тобол» и обошел «Астану» в таблице КПЛ
Футболисты «Кайрата» обыграли «Тобол» в домашнем матче 28-го тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Алматы завершилась со счетом 2:0.
На четвертой минуте отличился ивуарийский нападающий Жерар Гоу, а на 79-й второй гол забил бразильский полузащитник Исаэль, наказавший вратаря «Тобола» Дмитрия Непогодова за ошибку. Мог Гоу оформить и дубль, но второй его мяч в первом тайме не был засчитан
Для «Кайрата» эта победа стала восьмой подряд и 19-й в КПЛ. Алматинский клуб
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