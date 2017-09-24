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24 сентября 2017, 12:19 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Езил отказался продлевать контракт с «Арсеналом» и может перейти в «МЮ» или «Интер»

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил может покинуть клуб летом 2018 года, сообщает Daily Mirror.

Полузащитник Арсенала <span class=error>Месут</span> <span class=error>Езил</span> может покинуть клуб летом 2018 года. Увеличить
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Хавбек отказался продлевать контракт с лондонцами, который истекает по окончании сезона. Таким образом, он может перейти в новую команду бесплатно. По данным ряда источников, интерес к футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

Месут Езил перешел в «Арсенал» из «Реала» в 2013 году за рекордную сумму для клуба (45 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами). В составе лондонцев он выиграл три Кубка и три Суперкубка Англии.

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