СМИ: Езил отказался продлевать контракт с «Арсеналом» и может перейти в «МЮ» или «Интер»

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Хавбек отказался продлевать контракт с лондонцами, который истекает по окончании сезона. Таким образом, он может перейти в новую команду бесплатно. По данным ряда источников, интерес к футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

Месут Езил перешел в «Арсенал» из «Реала» в 2013 году за рекордную сумму для клуба (45 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами). В составе лондонцев он выиграл три Кубка и три Суперкубка Англии.