Лавочник, говорили они. Как Мората превращается в лучшего бомбардира АПЛ

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Один из самых недооцененных игроков мадридского «Реала», который, кстати, является воспитанником «сливочных», перебрался этим летом в самый престижный чемпионат Европы.

Подумаешь, сменил клубную прописку? Что в этом такого? Все игроки рано или поздно решаются на переход в другую команду. Но у Мораты особенный случай.

Во-первых, за него вели борьбу «Манчестер Юнайтед» и «Челси». И если наставник лондонского клуба Антонио Конте, который в свое время пригласил испанца в «Ювентус», но так и не успел с ним поработать, был уверен в его трансфере, то Жозе Моуринью мучали сомнения.

Кстати, именно португалец в свое время открыл форварду дорогу в большой футбол — Мората дебютировал за основу «Реала» при Моуринью в 2013 году.

Почему же «особенный» ломал себе голову? Все просто — Моуринью не мог пройти мимо Ромелу Лукаку, которого выгнал из «Челси» после проигранного Суперкубка Европы. За пять лет бельгиец явно окреп, и уже успел стать лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне 2016/17.

Многие авторитетные источники уверяли: Жозе изначально хотел видеть на «Олд Траффорд» именно Морату, но в конечном итоге передумал. Португалец прекрасно понимал, что приглашение испанца — риск. Неизвестно, как проявит себя молодой игрок в новом чемпионате. Адаптируется ли? А Моуринью, как известно, нужен результат. Здесь и сейчас.

Возможно, исходя из этих соображений, Жозе отказался от Мораты. Рулевой «красных дьяволов» предпочел Лукаку, который давно чувствует себя прекрасно в Англии.

Что касается Антонио Конте, то у него была одна большая проблема. Итальянец выгнал Диего Косту, так и не рассказав, почему принял такое решение. И в новом сезоне, когда «синим» предстоит еще выступить в Лиге чемпионов, нужен новый форвард. Тот, который докажет, что Конте поступил правильно, указав на дверь Диего Косте.

Известно, что Конте — большой поклонник Мораты, а сам испанец в мае этого года заявил английским СМИ, что мечтает поработать с тренером «Челси».

Так и случилось. Боссы лондонского клуба договорились о трансфере с «Реалом» за 62 млн евро. И, к удивлению многих, в том числе самого Моуринью, Мората быстро адаптировался в новом чемпионате.

Как отмечал сам нападающий, ему в этом помогли одноклубники — Сесар Аспиликуэта, Сеск Фабрегас, Маркос Алонсо и Педро Родригес. В общем, соотечественники. А ведь в том же «МЮ их тоже хватает…

Как испанец начал сезон в АПЛ?

Великолепно! А ведь многие фанаты «Челси» (и не только) говорили, что 60 млн евро — слишком дорого за «лавочника».

Так вот, теперь этот «лавочник» превращается в одного из лучших бомбардиров чемпионата. И что самое интересное, Мората борется за это звание именно с Лукаку. На данный момент у испанца 6 голов и 2 голевые передачи, у бельгийца — 8 мячей и 1 результативный пас.

Но Бог с ней, с этой статистикой. Мората первые голы за «Челси» забил головой, показав всем, что на опережении он играет великолепно. Тут объявился Эден Азар, который заявил следующее:

«Мората хороший игрок, я видел, что он много забивает головой. Теперь ему нужно забить ногой. Он лучший футболист. Мората может стабильно забивать. Когда он это делает, мы выигрываем. Он в хорошей форме, даже в сборной он отличился трижды. Поэтому я надеюсь, что Мората забьет много голов, выступая за «Челси».

Альваро не заставил ждать. Вчера форвард оформил хет-трик в матче против «Сток Сити», и, что интересно, все мячи нападающий забил ногами.

Возможно, Диего Коста, который накануне присутствовал на трибунах нового стадиона «Атлетико», кусал локти, и понимал — Конте оказался прав, пригласив Морату на «Стэмфорд Бридж». И пока молодой парень оправдывает эмоционального и жесткого тренера «Челси». Интересно, как на все это смотрит Зинедин Зидан…