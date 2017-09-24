Отступные в новом контракте Асенсио с «Реалом» — 500 миллионов евро
В новом контракте полузащитника «Реала» Марко Асенсио будут прописаны отступные в размере 500 миллионов евро, информирует AS.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ожидается, что продление соглашения состоится на следующей неделе. Новый контракт сторон будет рассчитан до лета 2023 года. Действующий контракт футболиста истекает летом 2020 года.
Напомним, что в сентябре мадридцы уже продлили контракты с Марселу, Иско, Дани Карвахалем и Каримом Бензема.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter