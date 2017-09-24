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Ожидается, что продление соглашения состоится на следующей неделе. Новый контракт сторон будет рассчитан до лета 2023 года. Действующий контракт футболиста истекает летом 2020 года.

Напомним, что в сентябре мадридцы уже продлили контракты с Марселу, Иско, Дани Карвахалем и Каримом Бензема.