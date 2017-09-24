Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31106257/
24 сентября 2017, 11:19 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Отступные в новом контракте Асенсио с «Реалом» — 500 миллионов евро

В новом контракте полузащитника «Реала» Марко Асенсио будут прописаны отступные в размере 500 миллионов евро, информирует AS.

В новом контракте полузащитника Реала Марко Асенсио будут прописаны отступные в размере 500 миллионов евро. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ожидается, что продление соглашения состоится на следующей неделе. Новый контракт сторон будет рассчитан до лета 2023 года. Действующий контракт футболиста истекает летом 2020 года.

Напомним, что в сентябре мадридцы уже продлили контракты с Марселу, Иско, Дани Карвахалем и Каримом Бензема.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 сентября

"Спартак" оставили без болельщиков

Видео драки пауэрлифтера Драчева, в результате которой он погиб

Расистский скандал в российском футболе