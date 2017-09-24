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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31105849/
24 сентября 2017, 10:34 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Эмери после матча с «Монпелье» пожаловался на плохой газон и судей

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери после матча 7-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (0:0) отметил, что команда должна наносить больше ударов по воротам.

Главный тренер <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Унаи</span> <span class=error>Эмери</span> после матча 7-го тура чемпионата Франции против Монпелье (0:0) отметил что команда должна наносить больше ударов по воротам. Увеличить
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Также он подчеркнул, что арбитр Клеман Тюрпен плохо отработал в этом поединке.

— С «Монпелье» мы играли по своему плану, но нужно наносить больше ударов по воротам, — приводит L'Equipe слова Эмери. — У нас есть возможности, но этого недостаточно, чтобы победить. Одного очка для «ПСЖ» недостаточно.

Газон был плохим, что создало неудобстов и нам, и сопернику. Судья сделал разницу на поле, и это было очевидно. Но все же за 90 минут можно было сделать больше.

23.09.2017 18:00 основной раунд: 7-й тур La Mosson
Монпелье 0:0 ПСЖ
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мишель Дер Закарян Эмери Унаи
Составы
Бенжамен Леконт 40
Рубен Агилар 2
Даниэль Конгре 3
Виторину Илтон 4
41′ Педру Мендеш 5
Поль-Бастьен Лан 7
Эйе Скири 13
Стефан Сессеньон 28
71′ Жером Руссийон 24
Норди Мукьеле 23
70′ Саломон Самбия 6
Факундо Пирис 27
31′ 82′ Казимир Нинга 29
Исаак Мбенза 18
16 Альфонс Ареола
2 Тиагу Силва
5 Маркиньюс 12′
17 Юри Берчиче
6 Марко Верратти
25 Адриен Рабьо
9 Эдинсон Кавани
29 Кильян Мбаппе
12 Тома Менье 71′
32 Дани Алвес
8 Тиагу Мотта 80′
18 Джовани Ло Сельсо
23 Юлиан Дракслер 66′
7 Родригес Моура Лукас 75′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 1
2 Угловые 11
15 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монпелье
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ПСЖ
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