Эмери после матча с «Монпелье» пожаловался на плохой газон и судей
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери после матча 7-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (0:0) отметил, что команда должна наносить больше ударов по воротам.
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Также он подчеркнул, что арбитр Клеман Тюрпен плохо отработал в этом поединке.
— С «Монпелье» мы играли по своему плану, но нужно наносить больше ударов по воротам, — приводит L'Equipe слова Эмери. — У нас есть возможности, но этого недостаточно, чтобы победить. Одного очка для «ПСЖ» недостаточно.
Газон был плохим, что создало неудобстов и нам, и сопернику. Судья сделал разницу на поле, и это было очевидно. Но все же за 90 минут можно было сделать больше.
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Эмери Унаи
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|11
|15
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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