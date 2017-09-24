Эмери после матча с «Монпелье» пожаловался на плохой газон и судей

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Также он подчеркнул, что арбитр Клеман Тюрпен плохо отработал в этом поединке.



— С «Монпелье» мы играли по своему плану, но нужно наносить больше ударов по воротам, — приводит L'Equipe слова Эмери. — У нас есть возможности, но этого недостаточно, чтобы победить. Одного очка для «ПСЖ» недостаточно.

Газон был плохим, что создало неудобстов и нам, и сопернику. Судья сделал разницу на поле, и это было очевидно. Но все же за 90 минут можно было сделать больше.