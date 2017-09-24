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24 сентября 2017, 10:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Веллитон перешел в арабскую «Аль-Шарджу»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон подписал контракт с арабской «Аль-Шарджей», сообщает transfermarkt.

Бывший нападающий Спартака Веллитон подписал контракт с арабской Аль-<span class=error>Шарджей</span>. Увеличить
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Бразилец перешел в клбу из ОАЭ на правах свободного агента.

Ранее он выступал за турецкий «Кайсериспор». Бразилец расторг контракт с командой из-за долгов по зарплате.

Напомним, в составе «Спартака» Веллитон выступал с 2007 по 2014 год. За команду отыграл 132 матча, в которых забил 61 мяч. Также играл в арендах в «Гремиу», «Сан-Паулу» и «Сельте».
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