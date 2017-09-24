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24 сентября 2017, 10:08 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Павел Недвед возобновил карьеру футболиста

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший футболист итальянского «Ювентуса» и сборной Чехии Павел Недвед возобновил карьеру в возрасте 45 лет. Об этом сообщает портал Football Italia.

Недвед подписал контракт с чешским любительским клубом «Скальна», за который выступает его 18-летний сын. В этой команде Павел Недвед начинал свою карьеру.

В «Скальне» отметили, что пока не знают, когда Недвед сможет выйти на поле, так как он загружен работой в Турине на посту вице-президента «Ювентуса».

Большую часть футбольной карьеры Недвед провел в «Ювентусе», в составе которого выступал с 2001 по 2009 год. В 2003-м он стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту Европы.

Недвед провел за сборную Чехии 91 матч и забил 18 мячей. В 2009 году он объявил о завершении спортивной карьеры.
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