СМИ: Павел Недвед возобновил карьеру футболиста

Недвед подписал контракт с чешским любительским клубом «Скальна», за который выступает его 18-летний сын. В этой команде Павел Недвед начинал свою карьеру.

В «Скальне» отметили, что пока не знают, когда Недвед сможет выйти на поле, так как он загружен работой в Турине на посту вице-президента «Ювентуса».

Большую часть футбольной карьеры Недвед провел в «Ювентусе», в составе которого выступал с 2001 по 2009 год. В 2003-м он стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту Европы.

Недвед провел за сборную Чехии 91 матч и забил 18 мячей. В 2009 году он объявил о завершении спортивной карьеры.