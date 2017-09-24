Дортмундская «Боруссия» установила клубный рекорд на старте сезона

С учётом успеха в матче 23 сентября на старте сезона дортмундцы забили 19 голов и пропустили лишь один мяч, таким образом, разница забитых и пропущенных голов составляет +18. Настолько успешно команда из Дортмунда в своей истории ещё не стартовала.



После шести туров «Боруссия» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, располагая 16 очками.