Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31105441/
24 сентября 2017, 1:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» установила клубный рекорд на старте сезона

Разгромив соперников из Мёнхенгладбаха со счётом 6:1 в матче шестого тура Бундеслиги, футболисты дортмундской «Боруссии» установили клубный рекорд.

С учётом успеха в матче 23 сентября на старте сезона дортмундцы забили 19 голов и пропустили лишь один мяч, таким образом, разница забитых и пропущенных голов составляет +18. Настолько успешно команда из Дортмунда в своей истории ещё не стартовала.

После шести туров «Боруссия» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, располагая 16 очками.

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Боруссия М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я