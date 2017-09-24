Недвед решил возобновить карьеру в любительском клубе из Чехии

Football Italia отмечает, что в «Скальне» пока не знают, когда легендарный игрок «Ювентуса» сможет выйти на поле, так как сейчас он занят делами в туринском клубе. Скорее всего, Недвед проведёт один или несколько матчей вместе с сыном и перестанет выступать за «Скальну», в детской академии которой Павел начинал свой путь в футболе.



Напомним, Недвед завершил игровую карьеру в 2009 году и перешёл на работу в руководство «Ювентуса», где трудится до сих пор.