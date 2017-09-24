Недвед решил возобновить карьеру в любительском клубе из Чехии
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед решил на короткое время возобновить карьеру футболиста. 45-летний функционер подписал контракт с любительским чешским клубом «Скальна», за который выступает его сын — Павел Недвед-младший.
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Football Italia отмечает, что в «Скальне» пока не знают, когда легендарный игрок «Ювентуса» сможет выйти на поле, так как сейчас он занят делами в туринском клубе. Скорее всего, Недвед проведёт один или несколько матчей вместе с сыном и перестанет выступать за «Скальну», в детской академии которой Павел начинал свой путь в футболе.
Напомним, Недвед завершил игровую карьеру в 2009 году и перешёл на работу в руководство «Ювентуса», где трудится до сих пор.
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