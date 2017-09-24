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24 сентября 2017, 0:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Бенфика» победила «Пасуш де Феррейру»

«Бенфика», соперник московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, одержала победу над «Пасуш де Феррейрой» в матче 7-го тура чемпионата Португалии. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 2:0.

Бенфика соперник московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов одержала победу над Пасуш де Феррейрой в матче 7-го тура чемпионата Португалии. Увеличить
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На 20-й минуте лиссабонскую команду вывел вперёд Франко Серви, а в середине второй половины игры победу хозяев закрепил Жонас.

«Бенфика» набрала 16 очков и вышла на третье место в турнирной таблице португальского чемпионата. «Пасуш де Феррейра» (6) располагается на 13-й строчке.

В первом туре группового этапа ЛЧ «Бенфика» уступила ЦСКА со счётом 1:2. Ответная игра между командами пройдёт 22 ноября.

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