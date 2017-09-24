Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Бенфика» победила «Пасуш де Феррейру»

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На 20-й минуте лиссабонскую команду вывел вперёд Франко Серви, а в середине второй половины игры победу хозяев закрепил Жонас.

«Бенфика» набрала 16 очков и вышла на третье место в турнирной таблице португальского чемпионата. «Пасуш де Феррейра» (6) располагается на 13-й строчке.

В первом туре группового этапа ЛЧ «Бенфика» уступила ЦСКА со счётом 1:2. Ответная игра между командами пройдёт 22 ноября.