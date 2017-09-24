«Ювентус» разгромил «Торино» и догнал по количеству очков «Наполи»

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На 16-й минуте Пауло Дибала вывел «Ювентус» вперёд. Вскоре «Торино» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Даньеле Базелли. В конце первого тайма Миралем Пьянич удвоил преимущество бьянконери, а во второй половине игры Алекс Сандро и оформивший дубль Пауло Дибала закрепили победу своей команды.

«Ювентус» набрал 18 очков и догнал лидирующий в турнирной таблице Серии А «Наполи». «Торино» (11) располагается на шестой позиции.