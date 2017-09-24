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24 сентября 2017, 0:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» разгромил «Торино» и догнал по количеству очков «Наполи»

«Ювентус» разгромил «Торино» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

<span class=error>Ювентус</span> разгромил <span class=error>Торино</span> в матче шестого тура чемпионата Италии. Увеличить
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На 16-й минуте Пауло Дибала вывел «Ювентус» вперёд. Вскоре «Торино» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Даньеле Базелли. В конце первого тайма Миралем Пьянич удвоил преимущество бьянконери, а во второй половине игры Алекс Сандро и оформивший дубль Пауло Дибала закрепили победу своей команды.

«Ювентус» набрал 18 очков и догнал лидирующий в турнирной таблице Серии А «Наполи». «Торино» (11) располагается на шестой позиции.

23.09.2017 21:45 основной раунд: 6-й тур Allianz Stadium
Ювентус 4:0 Торино
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Синиша Михайлович
Голы
16′ Пауло Дибала (М. Пьянич) 10
40′ Миралем Пьянич (Х. Куадрадо) 5
57′ Алекс Сандру (М. Пьянич) 12
90+1′ Пауло Дибала (Г. Игуаин) 10
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Джорджо Кьеллини 3
45+1′ Мехди Бенатиа 4
Алекс Сандру 12
Штефан Лихтштайнер 26
Миралем Пьянич 5
Пауло Дибала 10
Дуглас Коста 11
72′ Блэз Матюиди 14
Родриго Бентанкур 30
62′ Хуан Куадрадо 7
Федерико Бернардески 33
80′ Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
39 Сальваторе Сиригу
15 Кристиан Ансальди
29 Лоренцо Де Сильвестри
33 Николя Нкулу
97 Лянко
8 Даниэле Базелли 10′ 24′
9 Андреа Белотти
10 Адем Ляич 39′
88 Томас Ринкон 75′
16 Самуэль Густафссон
11 М`Бай Ньянг 70′
31 Лукас Бойе
14 Сильва Яго Фальке 30′
6 Африйе Акуа 83′
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 6
9 Удары в створ 1
6 Угловые 3
16 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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