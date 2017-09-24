«Ювентус» разгромил «Торино» и догнал по количеству очков «Наполи»
«Ювентус» разгромил «Торино» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
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На 16-й минуте Пауло Дибала вывел «Ювентус» вперёд. Вскоре «Торино» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Даньеле Базелли. В конце первого тайма Миралем Пьянич удвоил преимущество бьянконери, а во второй половине игры Алекс Сандро и оформивший дубль Пауло Дибала закрепили победу своей команды.
«Ювентус» набрал 18 очков и догнал лидирующий в турнирной таблице Серии А «Наполи». «Торино» (11) располагается на шестой позиции.
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Синиша Михайлович
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|6
|9
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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