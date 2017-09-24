Два автогола помогли «Барселоне» разгромить «Жирону» и закрепиться на 1-м месте
«Барселона» выиграла у «Жироны» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи » и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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На 17-й минуте Лионель Месси с углового сделал диагональный навес на дальний край штрафной на Хорди Альбу, который с лёта нанёс удар, угодивший в ногу Франсиско Адаю, от которой мяч отскочил в угол ворот «Жироны».
В дебюте второго тайма Алейкс Видаль справа прорвался к лицевой и пяткой сделал прострел на Луиса Суареса, который успел пробить, а Горка Ираисос срезал мяч в свои ворота. На 69-й минуте Суарес выскочил на очередной заброс, избежав офсайда, а затем пробил мимо Ираисоса в ближний угол ворот.
«Барселона» с 18 очками занимает первое место в таблице. «Жирона» (5) — 16-я.
Главные тренеры
|Пабло Мачин
|Эрнесто Вальверде
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|5
|9
|Угловые
|3
|21
|Фолы
|5
|4
|Офсайды
|14
Судьи
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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