Два автогола помогли «Барселоне» разгромить «Жирону» и закрепиться на 1-м месте

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На 17-й минуте Лионель Месси с углового сделал диагональный навес на дальний край штрафной на Хорди Альбу, который с лёта нанёс удар, угодивший в ногу Франсиско Адаю, от которой мяч отскочил в угол ворот «Жироны».

В дебюте второго тайма Алейкс Видаль справа прорвался к лицевой и пяткой сделал прострел на Луиса Суареса, который успел пробить, а Горка Ираисос срезал мяч в свои ворота. На 69-й минуте Суарес выскочил на очередной заброс, избежав офсайда, а затем пробил мимо Ираисоса в ближний угол ворот.

«Барселона» с 18 очками занимает первое место в таблице. «Жирона» (5) — 16-я.