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24 сентября 2017, 0:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Два автогола помогли «Барселоне» разгромить «Жирону» и закрепиться на 1-м месте

«Барселона» выиграла у «Жироны» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи » и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Барселона выиграла у <span class=error>Жироны</span> в матче 6-го тура чемпионата Испании. Увеличить
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На 17-й минуте Лионель Месси с углового сделал диагональный навес на дальний край штрафной на Хорди Альбу, который с лёта нанёс удар, угодивший в ногу Франсиско Адаю, от которой мяч отскочил в угол ворот «Жироны».

В дебюте второго тайма Алейкс Видаль справа прорвался к лицевой и пяткой сделал прострел на Луиса Суареса, который успел пробить, а Горка Ираисос срезал мяч в свои ворота. На 69-й минуте Суарес выскочил на очередной заброс, избежав офсайда, а затем пробил мимо Ираисоса в ближний угол ворот.

«Барселона» с 18 очками занимает первое место в таблице. «Жирона» (5) — 16-я.

23.09.2017 21:45 основной раунд: 6-й тур Montilivi
Жирона 0:3 Барселона
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Пабло Мачин Эрнесто Вальверде
Голы
11 Франсиско Адай 17′
1 Горка Ираисос 48′
9 Луис Суарес (Серхи Роберто) 69′
Составы
Горка Ираисос 1
Бернардо Эспиноса 2
Чимено Хонас Ромалью 4
Рамирес Лопес Хуанпе 15
Пере Понс 8
Алейкс Гарсия 23
Кристиан Порту 9
Дуглас Луис 12
23′ 78′ Пабло Маффео 25
Марлос Морено 17
41′ 69′ Франсиско Адай 11
Хоан Мохика 3
60′ Майкл Олунга 14
83′ Оларенваджу Кайоде 18
1 Марк-Андре тер Штеген
18 Жорди Альба
14 Хавьер Маскерано
23 Самюэль Юмтити
20 Серхи Роберто
4 Иван Ракитич
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
22 Парреу Алейш Видаль 81′
21 Андре Гомиш
8 Андрес Иньеста 80′
6 Денис Суарес
15 Паулинью 67′
5 Серхио Бускетс
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 5
9 Угловые 3
21 Фолы 5
4 Офсайды 14
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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