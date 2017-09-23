Сборщик Дани. Себальос принес победу «Реалу»
«Реал» провел блеклую игру, но победил «Алавес» благодаря дублю Дани Себальоса.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
РЕКОРДНОЕ ЗАБВЕНИЕ
Упущенная возможность превзойти мировой рекорд «Сантоса» стала звонкой пощечиной мадридскому «Реалу». Удивительно, но многие серии, претендующие на высокие достижения, заканчиваются именно так — в последний момент, в шаге от мечты, когда ждешь этого меньше всего, в матче с соперником, который в 9 случаях из 10 не встанет у тебя на пути. Так и произошло — «сливочные» надежды в среду разбились о «Бетис» (0:1), который проиграл последние 10 матчей на «Сантьяго Бернабеу», а побеждал в Мадриде и вовсе в октябре 1998-го.
Раздосадованные, но освобожденные от обязательной повинности забивать и входить в историю, футболисты «Реала» приехали в Виторию к «Алавесу», за тур до этого поменявшему тренера, но тем не менее уступившему в
А вот Криштиану Роналду должен был проверить на прочность сетку хозяйских ворот. Португалец неудачно вернулся в гонку чемпионата и провалил игру против «Бетиса» — ни один из 12 его ударов по воротам не достиг цели. В этом он был даже
ШТАНГИСТ РОНАЛДУ
Но выход из игрового ритма и долгое отсутствие на поле не могло пройти для Криштиану бесследно — на прочность португалец проверял исключительно каркас ворот. Раз за разом он выходил на ударную позицию, и мяч летел мимо, во вратаря или (дважды) в штангу. К 12 выстрелам в игре против «Бетиса» он добавил еще 6 в отчетном матче, но его фамилия на табло все не зажигалась. В одном из эпизодов судья отменил гол Рамоса, потому что за мгновение до этого Роналду сфолил в чужой штрафной. Судите сами.
Болельщики «Реала» так ждали возвращения Роналду, рассчитывая на решение проблем в нападении, а на деле сложностей в атаке стало еще больше. Забивать за гостей пришлось другим.
СБОРЩИК ДАНИ
Точнее, другому. Дани Себальос, один из самых больших талантов в испанском футболе, летом покинувший «Бетис» и сменивший Севилью на Мадрид, впервые вышел в стартовом составе столичной команды. Выигрывать конкуренцию у Крооса и Модрича непросто, нужно в каждый удобный и неудобный момент доказывать свою состоятельность, но 21-летний Себальос был к этому готов. После нескольких эпизодических появлений в предсезонке и сентябрьских играх «Реала» пришел черед выхода в основе в Витории.
И он этим шансом воспользовался на полную. Уже в первом тайме полузащитник записал на свой счет дебютный дубль в клубной карьере, забив в одном матче столько же, сколько за все время, проведенное в «Бетисе». «Реал» атаковал нервно, с оглядкой на оборону, памятуя о фиаско в среду, удерживая минимальное преимущество. Пытался отличиться Рамос, безуспешно обстукивал штанги Роналду, но единственным результативным игроком гостей так и остался один из самых молодых сборщиков дани — Дани Себальос.
ПРЕРВАННАЯ ЗАСУХА
Гостям действительно приходилось тяжело — и за это стоит похвалить негостеприимных хозяев. «Алавес» перед пятым туром отказался от сотрудничества с Луисом Субельдией, но это не встряхнуло басков — «Депортиво» оказался сильнее, а «Алавес» опять не забил. В игре с «Реалом» «сухая» серия басков плавно текла к 500 минутам, когда отчаянный прыжок Ману Гарсии к подаче Мунира прервал злополучную «засуху», попутно сравняв счет в матче. 490 минут болельщики «Алавеса» ждали, чтобы победно вскинуть руки в воздух, празднуя гол своей команды. Наконец этот момент настал.
Баски могли забить и не раз, но Альфонсо Педраса, появившийся на последние 25 минут, будто заразился магнетизмом Роналду — два его удара принял на себя каркас ворот Наваса. Потеря очков дамокловым мечом висела над «Реалом» до самого финального свистка, но все обошлось — 12-я подряд выездная победа «сливочных» стала повторением рекорда ла лиги, который в период с мая 2010-го по февраль 2011-го установила «Барселона». 15 октября в гостевой игре против «Хетафе» «Реал» может стать абсолютным лидером по этому показателю.
Или опять
|Хавьер Кабельо
|Зинедин Зидан
|
|
|
|
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|21
|3
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|13
|19
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter