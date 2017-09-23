Сборщик Дани. Себальос принес победу «Реалу»

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РЕКОРДНОЕ ЗАБВЕНИЕ

Упущенная возможность превзойти мировой рекорд «Сантоса» стала звонкой пощечиной мадридскому «Реалу». Удивительно, но многие серии, претендующие на высокие достижения, заканчиваются именно так — в последний момент, в шаге от мечты, когда ждешь этого меньше всего, в матче с соперником, который в 9 случаях из 10 не встанет у тебя на пути. Так и произошло — «сливочные» надежды в среду разбились о «Бетис» (0:1), который проиграл последние 10 матчей на «Сантьяго Бернабеу», а побеждал в Мадриде и вовсе в октябре 1998-го.

Раздосадованные, но освобожденные от обязательной повинности забивать и входить в историю, футболисты «Реала» приехали в Виторию к «Алавесу», за тур до этого поменявшему тренера, но тем не менее уступившему в Ла-Корунье (0:1). У гостей на горизонте замаячила хорошая возможность для разрядки — за хозяев даже было немного страшно. Зинедину Зидану предстояло проверить на прочность семейные связи — в том случае, если бы в составе «Алавеса» появился его старший сын Энцо, в августе дебютировавший за басков в игре против «Барселоны».

А Криштиану РОНАЛДУ снова не забил. AFP 2017

А вот Криштиану Роналду должен был проверить на прочность сетку хозяйских ворот. Португалец неудачно вернулся в гонку чемпионата и провалил игру против «Бетиса» — ни один из 12 его ударов по воротам не достиг цели. В этом он был даже чем-то похож на сегодняшнего соперника, вот только голевая засуха у «Алавеса» длилась дольше: за пять первых туров чемпионата баскам — единственным из 20 команд ла лиги — так и не довелось отпраздновать забитый мяч.

ШТАНГИСТ РОНАЛДУ

Но выход из игрового ритма и долгое отсутствие на поле не могло пройти для Криштиану бесследно — на прочность португалец проверял исключительно каркас ворот. Раз за разом он выходил на ударную позицию, и мяч летел мимо, во вратаря или (дважды) в штангу. К 12 выстрелам в игре против «Бетиса» он добавил еще 6 в отчетном матче, но его фамилия на табло все не зажигалась. В одном из эпизодов судья отменил гол Рамоса, потому что за мгновение до этого Роналду сфолил в чужой штрафной. Судите сами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Video: Sergio Ramos goal got canceled and Ronaldo got fouled inside the box, Referee decided it's a foul for Alaves - Week 6 - La Liga <a href="https://t.co/hvaKOagdo3">pic.twitter.com/hvaKOagdo3</a></p>— RMadridVids (@RMadridVids) <a href="https://twitter.com/RMadridVids/status/911633561618407424">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Болельщики «Реала» так ждали возвращения Роналду, рассчитывая на решение проблем в нападении, а на деле сложностей в атаке стало еще больше. Забивать за гостей пришлось другим.

СБОРЩИК ДАНИ

Точнее, другому. Дани Себальос, один из самых больших талантов в испанском футболе, летом покинувший «Бетис» и сменивший Севилью на Мадрид, впервые вышел в стартовом составе столичной команды. Выигрывать конкуренцию у Крооса и Модрича непросто, нужно в каждый удобный и неудобный момент доказывать свою состоятельность, но 21-летний Себальос был к этому готов. После нескольких эпизодических появлений в предсезонке и сентябрьских играх «Реала» пришел черед выхода в основе в Витории.

И он этим шансом воспользовался на полную. Уже в первом тайме полузащитник записал на свой счет дебютный дубль в клубной карьере, забив в одном матче столько же, сколько за все время, проведенное в «Бетисе». «Реал» атаковал нервно, с оглядкой на оборону, памятуя о фиаско в среду, удерживая минимальное преимущество. Пытался отличиться Рамос, безуспешно обстукивал штанги Роналду, но единственным результативным игроком гостей так и остался один из самых молодых сборщиков дани — Дани Себальос.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The first ⚽ for Real Madrid in his first start... <a href="https://t.co/czzPCaDBdn">pic.twitter.com/czzPCaDBdn</a></p>— B/R Football (@brfootball) <a href="https://twitter.com/brfootball/status/911598015776985088">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПРЕРВАННАЯ ЗАСУХА

Гостям действительно приходилось тяжело — и за это стоит похвалить негостеприимных хозяев. «Алавес» перед пятым туром отказался от сотрудничества с Луисом Субельдией, но это не встряхнуло басков — «Депортиво» оказался сильнее, а «Алавес» опять не забил. В игре с «Реалом» «сухая» серия басков плавно текла к 500 минутам, когда отчаянный прыжок Ману Гарсии к подаче Мунира прервал злополучную «засуху», попутно сравняв счет в матче. 490 минут болельщики «Алавеса» ждали, чтобы победно вскинуть руки в воздух, празднуя гол своей команды. Наконец этот момент настал.

Баски могли забить и не раз, но Альфонсо Педраса, появившийся на последние 25 минут, будто заразился магнетизмом Роналду — два его удара принял на себя каркас ворот Наваса. Потеря очков дамокловым мечом висела над «Реалом» до самого финального свистка, но все обошлось — 12-я подряд выездная победа «сливочных» стала повторением рекорда ла лиги, который в период с мая 2010-го по февраль 2011-го установила «Барселона». 15 октября в гостевой игре против «Хетафе» «Реал» может стать абсолютным лидером по этому показателю.