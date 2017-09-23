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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31105019/
23 сентября 2017, 23:40 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Сборщик Дани. Себальос принес победу «Реалу»

«Реал» провел блеклую игру, но победил «Алавес» благодаря дублю Дани Себальоса.

Витория. Алавес - Реал - 1:2. Дубль Дани СЕБАЛЬОСА принес гостям победу. Увеличить
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РЕКОРДНОЕ ЗАБВЕНИЕ

Упущенная возможность превзойти мировой рекорд «Сантоса» стала звонкой пощечиной мадридскому «Реалу». Удивительно, но многие серии, претендующие на высокие достижения, заканчиваются именно так — в последний момент, в шаге от мечты, когда ждешь этого меньше всего, в матче с соперником, который в 9 случаях из 10 не встанет у тебя на пути. Так и произошло — «сливочные» надежды в среду разбились о «Бетис» (0:1), который проиграл последние 10 матчей на «Сантьяго Бернабеу», а побеждал в Мадриде и вовсе в октябре 1998-го.

Раздосадованные, но освобожденные от обязательной повинности забивать и входить в историю, футболисты «Реала» приехали в Виторию к «Алавесу», за тур до этого поменявшему тренера, но тем не менее уступившему в Ла-Корунье (0:1). У гостей на горизонте замаячила хорошая возможность для разрядки — за хозяев даже было немного страшно. Зинедину Зидану предстояло проверить на прочность семейные связи — в том случае, если бы в составе «Алавеса» появился его старший сын Энцо, в августе дебютировавший за басков в игре против «Барселоны».

А Криштиану РОНАЛДУ снова не забил.
© AFP 2017

А вот Криштиану Роналду должен был проверить на прочность сетку хозяйских ворот. Португалец неудачно вернулся в гонку чемпионата и провалил игру против «Бетиса» — ни один из 12 его ударов по воротам не достиг цели. В этом он был даже чем-то похож на сегодняшнего соперника, вот только голевая засуха у «Алавеса» длилась дольше: за пять первых туров чемпионата баскам — единственным из 20 команд ла лиги — так и не довелось отпраздновать забитый мяч.

ШТАНГИСТ РОНАЛДУ

Но выход из игрового ритма и долгое отсутствие на поле не могло пройти для Криштиану бесследно — на прочность португалец проверял исключительно каркас ворот. Раз за разом он выходил на ударную позицию, и мяч летел мимо, во вратаря или (дважды) в штангу. К 12 выстрелам в игре против «Бетиса» он добавил еще 6 в отчетном матче, но его фамилия на табло все не зажигалась. В одном из эпизодов судья отменил гол Рамоса, потому что за мгновение до этого Роналду сфолил в чужой штрафной. Судите сами.

Болельщики «Реала» так ждали возвращения Роналду, рассчитывая на решение проблем в нападении, а на деле сложностей в атаке стало еще больше. Забивать за гостей пришлось другим.

СБОРЩИК ДАНИ

Точнее, другому. Дани Себальос, один из самых больших талантов в испанском футболе, летом покинувший «Бетис» и сменивший Севилью на Мадрид, впервые вышел в стартовом составе столичной команды. Выигрывать конкуренцию у Крооса и Модрича непросто, нужно в каждый удобный и неудобный момент доказывать свою состоятельность, но 21-летний Себальос был к этому готов. После нескольких эпизодических появлений в предсезонке и сентябрьских играх «Реала» пришел черед выхода в основе в Витории.

И он этим шансом воспользовался на полную. Уже в первом тайме полузащитник записал на свой счет дебютный дубль в клубной карьере, забив в одном матче столько же, сколько за все время, проведенное в «Бетисе». «Реал» атаковал нервно, с оглядкой на оборону, памятуя о фиаско в среду, удерживая минимальное преимущество. Пытался отличиться Рамос, безуспешно обстукивал штанги Роналду, но единственным результативным игроком гостей так и остался один из самых молодых сборщиков дани — Дани Себальос.

ПРЕРВАННАЯ ЗАСУХА

Гостям действительно приходилось тяжело — и за это стоит похвалить негостеприимных хозяев. «Алавес» перед пятым туром отказался от сотрудничества с Луисом Субельдией, но это не встряхнуло басков — «Депортиво» оказался сильнее, а «Алавес» опять не забил. В игре с «Реалом» «сухая» серия басков плавно текла к 500 минутам, когда отчаянный прыжок Ману Гарсии к подаче Мунира прервал злополучную «засуху», попутно сравняв счет в матче. 490 минут болельщики «Алавеса» ждали, чтобы победно вскинуть руки в воздух, празднуя гол своей команды. Наконец этот момент настал.

Баски могли забить и не раз, но Альфонсо Педраса, появившийся на последние 25 минут, будто заразился магнетизмом Роналду — два его удара принял на себя каркас ворот Наваса. Потеря очков дамокловым мечом висела над «Реалом» до самого финального свистка, но все обошлось — 12-я подряд выездная победа «сливочных» стала повторением рекорда ла лиги, который в период с мая 2010-го по февраль 2011-го установила «Барселона». 15 октября в гостевой игре против «Хетафе» «Реал» может стать абсолютным лидером по этому показателю.

Или опять что-то пойдет не так?

23.09.2017 17:15 основной раунд: 6-й тур Mendizorroza
Алавес 1:2 Реал
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Хавьер Кабельо Зинедин Зидан
Голы
40′ Мануэль Гарсия (М. Эль-Хаддади) 19
24 Дани Себальос (М. Асенсио) 10′
24 Дани Себальос 43′
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
Рубен Дуарте 3
Гильермо Марипан 6
45′ Родригу Эли 12
61′ Альваро Медран 23
Мунир Эль-Хаддади 24
87′ Даниель Торрес 16
67′ Мануэль Гарсия 19
14′ 45′ Мартин Карлос Вигарай 2
Руано Дельгадо Алексис 4
66′ Хорхе Франко Бурги 14
Альфонсо Педраса 17
81′ Перес Ибаи Гомес 11
Рубен Собрино 7
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль 32′
6 Фернандес Иглесиас Начо 88′
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
7 Криштиану Роналду
17 Лукас Васкес
14 Каземиру
20 Марко Асенсио
22 Франсиско Роман Иско 90′
21 Борха Майораль
24 Дани Себальос 72′
18 Маркос Льоренте
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 21
3 Удары в створ 7
5 Угловые 13
19 Фолы 19
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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