Футболисты «Лиона» и «Дижона» забили 6 мячей на двоих в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 23 сен —
Р-Спорт. «Лион» и «Дижон» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Франции по футболу.
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Встреча, прошедшая в субботу в пригороде Лиона, завершилась со счетом 3:3. У хозяев отличились Набиль Фекир (20-я минута), Уссем Ауар (60) и Мариано (63, с пенальти). У «Дижона» забили Наим Слити (24, с пенальти), Шека (52) и Седрик Ямбере (65).
Результаты параллельных матчей:
«Бордо» — «Генгам» — 3:1,
«Кан» — «Амьен» — 1:0,
«Мец» — «Труа» — 0:1.
|23.09.2017 21:00
|основной раунд: 7-й тур
|Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
|Брюно Женезьо
|Оливье Далль'Ольо
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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