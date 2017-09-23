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23 сентября 2017, 23:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Лиона» и «Дижона» забили 6 мячей на двоих в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. «Лион» и «Дижон» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Франции по футболу.

Лион и Дижон сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Франции по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в пригороде Лиона, завершилась со счетом 3:3. У хозяев отличились Набиль Фекир (20-я минута), Уссем Ауар (60) и Мариано (63, с пенальти). У «Дижона» забили Наим Слити (24, с пенальти), Шека (52) и Седрик Ямбере (65).

Результаты параллельных матчей:

«Бордо» — «Генгам» — 3:1,

«Кан» — «Амьен» — 1:0,

«Мец» — «Труа» — 0:1.

23.09.2017 21:00 основной раунд: 7-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Лион 3:3 Дижон
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Брюно Женезьо Оливье Далль'Ольо
Голы
20′ Набиль Фекир 18
60′ Уссем Ауа 8
63′ Мариано Диас 9
10 Наим Слити 23′
28 Шека 52′
18 Седрик Ямбере 65′
Составы
Антони Лопеш 1
Антониу Марселу 6
Жереми Морель 15
Ферлан Менди 22
Кенни Тете 23
Набиль Фекир 18
58′ Танги Ндомбеле 28
Бертран Траоре 10
86′ Уссем Ауа 8
Клеман Гренье 7
84′ Люка Тузар 29
Виллем Геббельс 13
78′ Мариано Диас 9
Мизьян Маолида 17
30 Батист Рейне 59′
4 Папи Джилободжи
18 Седрик Ямбере 3′
19 Валентен Розье 75′
14 Жордан Марье
20 Ромен Амальфитано 40′
28 Шека
29 Бенжамен Жанно
26 Фуад Шафик 71′
5 Уссама Хаддади
10 Наим Слити 86′
7 Фредерик Саммаритано
22 Квон Чхан Хун 64′
9 Весли Саид 89′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 6
8 Угловые 1
17 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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