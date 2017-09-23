Футболисты «Лиона» и «Дижона» забили 6 мячей на двоих в матче чемпионата Франции

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу в пригороде Лиона, завершилась со счетом 3:3. У хозяев отличились Набиль Фекир (20-я минута), Уссем Ауар (60) и Мариано (63, с пенальти). У «Дижона» забили Наим Слити (24, с пенальти), Шека (52) и Седрик Ямбере (65).

Результаты параллельных матчей:

«Бордо» — «Генгам» — 3:1,

«Кан» — «Амьен» — 1:0,

«Мец» — «Труа» — 0:1.