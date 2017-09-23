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23 сентября 2017, 23:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Спортинга» сыграли вничью с «Морейренсе» в чемпионате Португалии

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. Футболисты лиссабонского «Спортинга» сыграли вничью с «Морейренсе» в матче 7-го тура чемпионата Португалии.

Встреча, прошедшая в субботу на поле «Морейренсе», завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Рафаэл Эдуардо Коста (43-я минута), на 60-й минуте мяч в свои ворота отправил Мохаммед Абархун.

«Спортинг» с 19 очками идет вторым в турнирной таблице, «Морейренсе» (6) занимает 16-е место.

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