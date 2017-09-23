Соперник ФК «Локомотив» в ЛЕ «Копенгаген» разгромил «Силькеборг» в чемпионате Дании
МОСКВА, 23 сен —
Р-Спорт. Соперник московского «Локомотива» по групповому раунду футбольной Лиги Европы «Копенгаген» одержал крупную победу над «Силькеборгом» в матче 10-го тура чемпионата Дании.
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Встреча, состоявшаяся в Копенгагене в субботу, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Беньямин Вербич (22-я и 28-я минуты), по разу отличились Андрия Павлович (49) и Расмус Фальк (78).
«Копенгаген» с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» на прошлой неделе в гостях сыграл вничью с датским клубом (0:0) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. В Москве команды встретятся 23 ноября.
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