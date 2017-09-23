Неймар получает больше 100 тысяч евро в день

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В день бразильский игрок получает больше 100 тысяч евро. Отметим, что 25-летний футболист арендует особняк в 9 километрах от Парижа за 14 тысяч в день.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом из «Барселоны» за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории. В этом сезоне он провел 6 матчей за клуб во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.