Неймар получает больше 100 тысяч евро в день
По информации Der Spiegel, нападающий «ПСЖ» Неймар зарабатывает в месяц больше 3 миллионов евро. Точная сумма — 3 миллиона 69 тысяч 520 евро.
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В день бразильский игрок получает больше 100 тысяч евро. Отметим, что 25-летний футболист арендует особняк в 9 километрах от Парижа за 14 тысяч в день.
Неймар перешел в «ПСЖ» летом из «Барселоны» за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории. В этом сезоне он провел 6 матчей за клуб во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.
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