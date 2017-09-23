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23 сентября 2017, 22:43 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неймар получает больше 100 тысяч евро в день

По информации Der Spiegel, нападающий «ПСЖ» Неймар зарабатывает в месяц больше 3 миллионов евро. Точная сумма — 3 миллиона 69 тысяч 520 евро.

По информации Der Spiegel нападающий <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Неймар</span> зарабатывает в месяц больше 3 миллионов евро. Увеличить
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В день бразильский игрок получает больше 100 тысяч евро. Отметим, что 25-летний футболист арендует особняк в 9 километрах от Парижа за 14 тысяч в день.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом из «Барселоны» за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории. В этом сезоне он провел 6 матчей за клуб во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.

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