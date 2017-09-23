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23 сентября 2017, 22:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Базель» выиграл у «Цюриха»

«Базель», являющийся соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче девятого тура чемпионата Швейцарии победил «Цюрих».

Базель являющийся соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов в матче девятого тура чемпионата Швейцарии победил Цюрих. Увеличить
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Встреча проходила в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил Димитри Оберлин.

«Базель» на старте группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Первый матч между ЦСКА и «Базелем» состоится в Москве 18 октября, второй — 31 октября в Швейцарии.

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