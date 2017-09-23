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23 сентября 2017, 22:06 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Малага» набрала первое очко в чемпионате Испании, сыграв вничью с «Атлетиком»

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. Футболисты «Малаги» и «Атлетика» из Бильбао разошлись миром в матче 6-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, состоявшаяся в Малаге в субботу, закончилась со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Диего Ролан (35-я и 84-я минуты), на 81-й отличился Поль Бесс. У гостей голы в активе Арица Адуриса (4-я, с пенальти) и Иньяки Уильямса (51, 70).

На 52-й минуте с поля был удален полузащитник «Малаги» Здравко Кузманович, получивший две желтых карточки в течение минуты.

«Малага» набрала первое очко в новом сезоне Примеры, команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице, «Атлетик» (8) идет девятым.

23.09.2017 19:30 основной раунд: 6-й тур La Rosaleda
Малага 3:3 Атлетик
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Мичел Хосе Анхель Сиганда
Голы
35′ Диего Ролан (З. Кузманович) 24
81′ Поль Байс (Х. Аньор) 22
84′ Диего Ролан 24
20 Ариц Адурис 4′
11 Иньяки Уильямс (Г. Икер Муниаин) 51′
11 Иньяки Уильямс (Г. Икер Муниаин) 70′
Составы
Хименес Гаго Роберто 1
3′ Луис Эрнандес 4
60′ Роберто Росалес 18
Поль Байс 22
52′ 52′ Здравко Кузманович 6
Моралес Адриан Гонсалес 8
53′ Хосе Луис Ресио 14
Диего Ролан 24
51′ 69′ Федерико Рикка 15
Хуанпи Аньор 10
62′ Алекс Мула 28
Перес Хуан Карлос 7
49′ 87′ Борха Бастон 9
Эстебан Ролон 5
1 Кепа Аррисабалага
4 Эмерик Ляпорт 53′
15 Иньиго Лекуэ
24 Микель Баленсиага
30 Унаи Нуньес
21 Микель Весга
10 Гоньи Икер Муниаин
11 Иньяки Уильямс
6 Микель Сан-Хосе 88′
23 Агер Акече 89′
20 Ариц Адурис 75′
22 Эскудеро Рауль Гарсия
28 Иньиго Кордоба 70′
14 Маркель Сусаэта
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 7
6 Угловые 1
16 Фолы 8
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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