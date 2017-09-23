«Малага» набрала первое очко в чемпионате Испании, сыграв вничью с «Атлетиком»

Встреча, состоявшаяся в Малаге в субботу, закончилась со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Диего Ролан (35-я и 84-я минуты), на 81-й отличился Поль Бесс. У гостей голы в активе Арица Адуриса (4-я, с пенальти) и Иньяки Уильямса (51, 70).

На 52-й минуте с поля был удален полузащитник «Малаги» Здравко Кузманович, получивший две желтых карточки в течение минуты.

«Малага» набрала первое очко в новом сезоне Примеры, команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице, «Атлетик» (8) идет девятым.