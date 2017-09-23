«Малага» набрала первое очко в чемпионате Испании, сыграв вничью с «Атлетиком»
МОСКВА, 23 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Малаги» и «Атлетика» из Бильбао разошлись миром в матче 6-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Малаге в субботу, закончилась со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Диего Ролан (35-я и 84-я минуты), на 81-й отличился Поль Бесс. У гостей голы в активе Арица Адуриса (4-я, с пенальти) и Иньяки Уильямса (51, 70).
На 52-й минуте с поля был удален полузащитник «Малаги» Здравко Кузманович, получивший две желтых карточки в течение минуты.
«Малага» набрала первое очко в новом сезоне Примеры, команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице, «Атлетик» (8) идет девятым.
Главные тренеры
|Мичел
|Хосе Анхель Сиганда
Голы
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Составы
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Статистика
|7
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|7
|6
|Угловые
|1
|16
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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