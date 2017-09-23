Соперник ФК «Спартак» по ЛЧ «Ливерпуль» обыграл «Лестер» в чемпионате Англии

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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Лестера», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Мохамед Салах (15-я минута), Филиппе Коутиньо (23) и Джордан Хендерсон (68). У «Лестера» забили Синдзи Окадзаки (45+3) и Джейми Варди (69), который на 73-й минуте упустил возможность сравнять счет, не реализовав пенальти.

Мерсисайдцы с 11 очками идут на пятом месте в чемпионате, «Лестер» (4) — 16-й.

«Ливерпуль» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч соперники проведут 26 сентября в Москве, ответная игра состоится 6 декабря в Англии.