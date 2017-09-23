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23 сентября 2017, 22:25 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник ФК «Спартак» по ЛЧ «Ливерпуль» обыграл «Лестер» в чемпионате Англии

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. «Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.

Ливерпуль обыграл <span class=error>Лестер</span> в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Лестера», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Мохамед Салах (15-я минута), Филиппе Коутиньо (23) и Джордан Хендерсон (68). У «Лестера» забили Синдзи Окадзаки (45+3) и Джейми Варди (69), который на 73-й минуте упустил возможность сравнять счет, не реализовав пенальти.

Мерсисайдцы с 11 очками идут на пятом месте в чемпионате, «Лестер» (4) — 16-й.

«Ливерпуль» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч соперники проведут 26 сентября в Москве, ответная игра состоится 6 декабря в Англии.

23.09.2017 19:30 основной раунд: 6-й тур King Power Stadium
Лестер 2:3 Ливерпуль
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Крейг Шекспир Юрген Клопп
Голы
45+3′ Синдзи Окадзаки (Г. Магуайр) 20
69′ Джейми Варди 9
11 Мохамед Салах (Филиппе Коутинью) 15′
10 Филиппе Коутинью 23′
14 Джордан Хендерсон (Д. Старридж) 68′
Нереализованные пенальти
73′ Дж. Варди 9
Составы
Каспер Шмайхель 1
Дэнни Симпсон 2
Бен Чилвелл 3
Уэстли Морган 5
Гарри Магуайр 15
90+2′ Джейми Варди 9
Энди Кинг 10
22′ Уилфред Ндиди 25
61′ Рияд Махрез 26
Демарэй Грэй 7
17′ 80′ Марк Олбрайтон 11
Ислам Слимани 19
74′ Синдзи Окадзаки 20
Келечи Ихеаначо 8
22 Симон Миньоле 72′
12 Джо Гомес
18 Альберто Морено
6 Деян Ловрен 56′
32 Жоэль Матип 45+2′
5 Джорджиньо Вайналдум
14 Джордан Хендерсон
11 Мохамед Салах
23 Эмре Джан 74′
7 Джеймс Милнер
9 Роберту Фирмину 64′
15 Дэниэл Старридж
10 Филиппе Коутинью 79′
21 Алекс Окслейд-Чемберлен
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 23
7 Удары в створ 6
3 Угловые 6
13 Фолы 14
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
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