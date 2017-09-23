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23 сентября 2017, 22:21 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Динамо» (Киев) сыграли вничью с «Вересом» в матче чемпионата Украины

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. Киевское «Динамо» сыграли вничью с «Вересом» в матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Киеве, завершилась со счетом 0:0.

«Динамо» с 23 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице, на 2 балла отставая от донецкого «Шахтера», но имея игру в запасе. «Верес» (16 очков) — 4-й.

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