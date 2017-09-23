Футболисты «Динамо» (Киев) сыграли вничью с «Вересом» в матче чемпионата Украины

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Встреча, прошедшая в субботу в Киеве, завершилась со счетом 0:0.

«Динамо» с 23 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице, на 2 балла отставая от донецкого «Шахтера», но имея игру в запасе. «Верес» (16 очков) — 4-й.