Суарес вернулся в состав «Барсы» на матч с «Жироной»
Стали известны составы «Жироны» и «Барселоны» на матч 7-го тура чемпионата Испании.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В атаке каталонцев с первых минут появится форвард Луис Суарес, в прошлой игре оставшийся в запасе. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:
«Жирона»: Ирайсос — Хуанпе, Эспиноса, Рамальо — Маффео, А. Гарсия, Понс, Адай — Порту, Олунга, Луис Луглас.
Запасные — Боно, Гранель, Кайоде, Б. Гарсия, Морено, Мохика, Стуани.
«Барселона»: тер Штеген — Видаль, Юмтити, Маскерано, Альба — Серхи Роберто, Ракитич, Паулинью — Месси, Суарес, Иньеста.
Запасные — Силлессен, Пако, Бускетс, Андре Гомеш, Динь, Пике, Д. Суарес.
Матч «Жирона» — «Барселона» начнется в 21.45 по московскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter