Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31104638/
23 сентября 2017, 22:03 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Суарес вернулся в состав «Барсы» на матч с «Жироной»

Стали известны составы «Жироны» и «Барселоны» на матч 7-го тура чемпионата Испании.

Стали известны составы <span class=error>Жироны</span> и Барселоны на матч 7-го тура чемпионата Испании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В атаке каталонцев с первых минут появится форвард Луис Суарес, в прошлой игре оставшийся в запасе. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

«Жирона»: Ирайсос — Хуанпе, Эспиноса, Рамальо — Маффео, А. Гарсия, Понс, Адай — Порту, Олунга, Луис Луглас.

Запасные — Боно, Гранель, Кайоде, Б. Гарсия, Морено, Мохика, Стуани.

«Барселона»: тер Штеген — Видаль, Юмтити, Маскерано, Альба — Серхи Роберто, Ракитич, Паулинью — Месси, Суарес, Иньеста.

Запасные — Силлессен, Пако, Бускетс, Андре Гомеш, Динь, Пике, Д. Суарес.

Матч «Жирона» — «Барселона» начнется в 21.45 по московскому времени.

Жирона
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 сентября

"Спартак" оставили без болельщиков

Видео драки пауэрлифтера Драчева, в результате которой он погиб

Расистский скандал в российском футболе