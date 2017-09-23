Дортмундская «Боруссия» со счётом 6:1 разгромила мёнхенгладбахскую
Дортмундская «Боруссия» разгромила мёнхенгладбахскую в матче шестого тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 6:1.
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Дортмундская «Боруссия» набрала 16 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, мёнхенгладбахская «Боруссия» (8) идёт девятой.
|23.09.2017 19:30
|основной раунд: 6-й тур
|Signal-Iduna-Park
|Боруссия Д
|6:1
|Боруссия М
|Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
|Петер Бос
|Дитер Хеккинг
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|7
|9
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|0
|3
|Фолы
|6
|5
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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