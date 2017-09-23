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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31104557/
23 сентября 2017, 21:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» со счётом 6:1 разгромила мёнхенгладбахскую

Дортмундская «Боруссия» разгромила мёнхенгладбахскую в матче шестого тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 6:1.

Дортмундская <span class=error>Боруссия</span> со счётом 6:1 разгромила мёнхенгладбахскую в матче шестого тура чемпионата Германии. Увеличить
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Хет-трик в составе хозяев оформил Пьер-Эмерик Обамейянг, дубль на счету Максимилиана Филиппа. Ещё один гол забил Юлиан Вайгль. Единственным мячом за гостей отличился Ларс Штиндль.

Дортмундская «Боруссия» набрала 16 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, мёнхенгладбахская «Боруссия» (8) идёт девятой.

23.09.2017 19:30 основной раунд: 6-й тур Signal-Iduna-Park
Боруссия Д 6:1 Боруссия М
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Петер Бос Дитер Хеккинг
Голы
28′ Максимиллиан Филипп 20
38′ Максимиллиан Филипп 20
45′ Пьер-Эмерик Обамеянг 17
49′ Пьер-Эмерик Обамеянг 17
62′ Пьер-Эмерик Обамеянг 17
79′ Юлиан Вайгль 33
13 Ларс Штиндль 66′
Составы
Роман Бюрки 38
Джереми Толян 15
Емер Топрак 36
Марио Гетце 10
Махмуд Дахуд 19
Юлиан Вайгль 33
Пьер-Эмерик Обамеянг 17
Максимиллиан Филипп 20
83′ Сократис Папастатопулос 25
Марк Бартра 5
70′ Лукаш Пищек 26
Дан-Аксель Загаду 2
64′ Кристиан Пулишич 22
Синдзи Кагава 23
21 Тобиас Зиппель
4 Янник Вестергорд
17 Оскар Вендт
28 Маттиас Гинтер
30 Нико Эльведи 58′
8 Денис Закария
10 Торган Азар
13 Ларс Штиндль
6 Кристоф Крамер 75′
23 Йонас Хофманн
19 Фабиан Джонсон 72′
7 Патрик II Херрманн
11 Каэтану де Араужу Раффаэл 61′
27 Микаэль Кюизанс
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 7
9 Удары в створ 5
6 Угловые 0
3 Фолы 6
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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Боруссия М
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