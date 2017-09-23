Дортмундская «Боруссия» со счётом 6:1 разгромила мёнхенгладбахскую

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Хет-трик в составе хозяев оформил Пьер-Эмерик Обамейянг, дубль на счету Максимилиана Филиппа. Ещё один гол забил Юлиан Вайгль. Единственным мячом за гостей отличился Ларс Штиндль.

Дортмундская «Боруссия» набрала 16 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, мёнхенгладбахская «Боруссия» (8) идёт девятой.