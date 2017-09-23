Гости, скажем прямо, выступают в данное время в турнире ни шатко, ни валко — из последних 8 поединков костанайцы проиграли ровно половину, 2 сведя вничью, — однако продолжают, тем не менее, претендовать на путевку в квалификацию Лиги Европы на следующий сезон. Хозяева такой бонус себе уже обеспечили, но грезят явно большим… Однако для того, чтобы мечты эти сохраняли актуальность, алматинцам необходимо в каждом новом противостоянии набирать максимум турнирных баллов. Что они, собственно, на протяжении уже достаточно продолжительного времени и делают.



Семь побед подряд — результат заслуживающий, разумеется, всяческого уважения. Не все эти поединки складывались для кайратовцев просто, однако каждый из них подопечные Карлоса Алоса Феррера завершили в итоге в свою пользу. А это, что ни говори, — главное. Испанский специалист сумел привнести в игру команды столь недостающие ей прежде оттенки прагматизма и умения сыграть на результат. Что очень важно — не в ущерб зрелищности действий на поле. В результате нынешний «Кайрат» в состоянии выглядеть сколь эффектно, столь же и эффективно.



Безусловно, алматинцы — сильнейший раздражитель для любого участника турнира КПЛ. Мечту отобрать у хозяев очки в южной столице лелеет каждая команда сильнейшего дивизиона чемпионата нашей страны. «Тобол» здесь точно не исключение. По ходу сезона наставники сменились у обоих соперников, но все же на данный момент «Кайрат», однозначно, сильнее гостей. Впрочем, справедливость данного утверждения алматинцам необходимо будет доказывать непосредственно на футбольном поле. И — во время матча, а не до него.



Костанайцы, конечно, постараются дать настоящий бой фаворитам поединка, однако для того, чтобы не уступить в этот день, гостям придется прыгнуть реально выше головы. Способен ли нынешний «Тобол» на это?..



В целом, восьмой выигрыш кряду «Кайрата» не выглядит, мягко говоря, чем-то невозможным. Однако спустя рукава его добиться точно не получится. В этом матче алматинцам придется действовать с полной выкладкой. Как и в каждом последующем, впрочем, тоже.



Итак…



24 сентября. Алматы, стадион «Центральный». 15:00. «Кайрат» — «Тобол». Помоги своим победить!