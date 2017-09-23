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23 сентября 2017, 21:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Наполи» одолел СПАЛ, одержав шестую победу подряд в этом сезоне Серии А

«Наполи» на выезде одолел СПАЛ в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

<span class=error>Наполи</span> на выезде одолел СПАЛ в матче шестого тура чемпионата Италии. Увеличить
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На 13-й минуте Паскуале Скьяттарелла вывел СПАЛ вперёд, однако уже через минуту Лоренцо Инсинье сравнял счёт. На 71-й минуте Хосе Кальехон забил второй гол «Наполи». Вскоре Федерико Вивиани восстановил равенство в матче, но за семь минут до конца основного времени встречи Фаузи Гулам принёс неаполитанцам победу.

«Наполи» одержал шестую победу подряд в этом сезоне Серии А и с максимально возможными 18 очками в своём активе возглавляет таблицу чемпионата. СПАЛ (4) — 15-й.

23.09.2017 19:00 основной раунд: 6-й тур Stadio Paolo Mazza
СПАЛ 2:3 Наполи
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Леонардо Семпличи Маурицио Сарри
Голы
13′ Паскуале Скьяттарелла 28
78′ Федерико Вивиани 77
24 Лоренцо Инсинье 14′
7 Хосе Кальехон 71′
31 Фаузи Гулям 83′
Составы
Альфред Гомис 1
39′ Бартош Саламон 21
Франческо Викари 23
67′ Паскуале Скьяттарелла 28
Мануэль Лаццари 29
Филиппо Коста 33
53′ Федерико Вивиани 77
Мирко Антенуччи 7
66′ Диас да Силва дал Белу Фелипе 27
Саули Вяйсянен 15
81′ Лука Мора 20
Лука Риццо 11
86′ Марко Боррьелло 22
Альберто Палоски 43
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
19 Никола Максимович
23 Эльсеид Хюсай
26 Калиду Кулибали
31 Фаузи Гулям
42 Амаду Диавара
7 Хосе Кальехон
24 Лоренцо Инсинье 9′
17 Марек Хамшик 61′
5 Маркес Лоурейру Аллан
20 Петр Зелиньски 70′
99 Аркадиуш Милик
14 Дрис Мертенс 76′
30 Марко Рог
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Маурицио Мариани (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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