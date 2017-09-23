«Наполи» одолел СПАЛ, одержав шестую победу подряд в этом сезоне Серии А

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На 13-й минуте Паскуале Скьяттарелла вывел СПАЛ вперёд, однако уже через минуту Лоренцо Инсинье сравнял счёт. На 71-й минуте Хосе Кальехон забил второй гол «Наполи». Вскоре Федерико Вивиани восстановил равенство в матче, но за семь минут до конца основного времени встречи Фаузи Гулам принёс неаполитанцам победу.

«Наполи» одержал шестую победу подряд в этом сезоне Серии А и с максимально возможными 18 очками в своём активе возглавляет таблицу чемпионата. СПАЛ (4) — 15-й.