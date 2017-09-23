«Наполи» одолел СПАЛ, одержав шестую победу подряд в этом сезоне Серии А
«Наполи» на выезде одолел СПАЛ в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
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На 13-й минуте Паскуале Скьяттарелла вывел СПАЛ вперёд, однако уже через минуту Лоренцо Инсинье сравнял счёт. На 71-й минуте Хосе Кальехон забил второй гол «Наполи». Вскоре Федерико Вивиани восстановил равенство в матче, но за семь минут до конца основного времени встречи Фаузи Гулам принёс неаполитанцам победу.
«Наполи» одержал шестую победу подряд в этом сезоне Серии А и с максимально возможными 18 очками в своём активе возглавляет таблицу чемпионата. СПАЛ (4) — 15-й.
Главные тренеры
|Леонардо Семпличи
|Маурицио Сарри
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Маурицио Мариани (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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