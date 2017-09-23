Леонид Слуцкий: Мы были очень близки к победе, нам она была нужна, как воздух

— Очень сложно что-то анализировать, — цитирует пресс-служба «Халла» Слуцкого. — Мы были очень близки к победе, нам она была нужна, как воздух. Мы разочарованы, потому что мы контролировали ход встречи, а у «Рединга» было не так много шансов. У нас были неплохие моменты, попадали в перекладину, много работали и терпели, нам просто нужна эта победа.

Я не думаю, что мы сели к своим воротам. Мы пропустили гол после потери мяча в атаке. Наши игроки пошли вперед, поэтому у «Рединга» были зоны для того, чтобы забить. Мы забили очень хороший гол и имели шанс забить еще. Кэмпбелл теперь находится в хорошей форме, хотя он пропустил несколько недель с травмой. Он очень беспокоился из-за того, что он не забивал до сегодняшнего дня, но, надеюсь, теперь он будет забивать.