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23 сентября 2017, 20:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Мы были очень близки к победе, нам она была нужна, как воздух

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий после матча против «Рединга» (1:1) отметил, что Камиль Грощицки пропустил встречу из-за травмы, которую он получил во время одной из тренировок. Специалист выразил уверенность, что забитый гол Фрэйзера Кэмпбелла поможет ему обрести уверенность.

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> после матча против Рединга (1:1) отметил что <span class=error>Камиль</span> <span class=error>Грощицки</span> пропустил встречу <nobr>из-за </nobr>травмы которую он получил во время одной из тренировок. Увеличить
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— Очень сложно что-то анализировать, — цитирует пресс-служба «Халла» Слуцкого. — Мы были очень близки к победе, нам она была нужна, как воздух. Мы разочарованы, потому что мы контролировали ход встречи, а у «Рединга» было не так много шансов. У нас были неплохие моменты, попадали в перекладину, много работали и терпели, нам просто нужна эта победа.

Я не думаю, что мы сели к своим воротам. Мы пропустили гол после потери мяча в атаке. Наши игроки пошли вперед, поэтому у «Рединга» были зоны для того, чтобы забить. Мы забили очень хороший гол и имели шанс забить еще. Кэмпбелл теперь находится в хорошей форме, хотя он пропустил несколько недель с травмой. Он очень беспокоился из-за того, что он не забивал до сегодняшнего дня, но, надеюсь, теперь он будет забивать.

В целом мы смотрелись лучше, но нам нужно побеждать. У нас были шансы победить «Фулхэм», «Сандерленд» и сейчас «Рединг», но все это является частью процесса создания новой команды. Грощицки пропустил игру из-за небольшой травмы, которую он получил на тренировке в пятницу.

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