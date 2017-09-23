Леонид Слуцкий: Мы были очень близки к победе, нам она была нужна, как воздух
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий после матча против «Рединга» (1:1) отметил, что Камиль Грощицки пропустил встречу
из-за травмы, которую он получил во время одной из тренировок. Специалист выразил уверенность, что забитый гол Фрэйзера Кэмпбелла поможет ему обрести уверенность.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Очень сложно
Я не думаю, что мы сели к своим воротам. Мы пропустили гол после потери мяча в атаке. Наши игроки пошли вперед, поэтому у «Рединга» были зоны для того, чтобы забить. Мы забили очень хороший гол и имели шанс забить еще. Кэмпбелл теперь находится в хорошей форме, хотя он пропустил несколько недель с травмой. Он очень беспокоился
В целом мы смотрелись лучше, но нам нужно побеждать. У нас были шансы победить «Фулхэм», «Сандерленд» и сейчас «Рединг», но все это является частью процесса создания новой команды. Грощицки пропустил игру