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23 сентября 2017, 20:35 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник «Локомотива» по ЛЕ «Злин» сыграл вничью со «Славией» в чемпионате Чехии

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. Соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы «Злин» ушел от поражения в матче восьмого тура чемпионата Чехии по футболу с пражской «Славией».

Соперник московского Локомотива по групповому этапу Лиги Европы <span class=error>Злин</span> ушел от поражения в матче восьмого тура чемпионата Чехии по футболу с пражской <span class=error>Славией</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Злина», завершилась со счетом 1:1. Все голы в матче забили футболисты хозяев — в свои ворота мяч отправил Ондрей Васо (76-я минута), чужие поразил Вукадин Вукадинович (84, с пенальти).

«Злин» и «Локомотив» выступают в группе F. Первый матч команд пройдет 28 сентября в Москве, ответный — 7 декабря в Чехии.

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