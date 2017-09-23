Соперник «Локомотива» по ЛЕ «Злин» сыграл вничью со «Славией» в чемпионате Чехии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу на поле «Злина», завершилась со счетом 1:1. Все голы в матче забили футболисты хозяев — в свои ворота мяч отправил Ондрей Васо (76-я минута), чужие поразил Вукадин Вукадинович (84, с пенальти).

«Злин» и «Локомотив» выступают в группе F. Первый матч команд пройдет 28 сентября в Москве, ответный — 7 декабря в Чехии.