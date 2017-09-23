Соперник «Локомотива» по ЛЕ «Злин» сыграл вничью со «Славией» в чемпионате Чехии
МОСКВА, 23 сен —
Р-Спорт. Соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы «Злин» ушел от поражения в матче восьмого тура чемпионата Чехии по футболу с пражской «Славией».
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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Злина», завершилась со счетом 1:1. Все голы в матче забили футболисты хозяев — в свои ворота мяч отправил Ондрей Васо (76-я минута), чужие поразил Вукадин Вукадинович (84, с пенальти).
«Злин» и «Локомотив» выступают в группе F. Первый матч команд пройдет 28 сентября в Москве, ответный — 7 декабря в Чехии.
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