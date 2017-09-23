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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31104243/
23 сентября 2017, 20:48 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ПСЖ без Неймара сыграл вничью с «Монпелье», впервые потеряв очки в чемпионате Франции

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью со счетом 0:0 с «Монпелье» в гостевом матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Увеличить
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Бразильский нападающий гостей Неймар не принимал участие в матче из-за травмы.

Сыграв вничью с «Монпелье», ПСЖ прервал шестиматчевую победную серию в национальном первенстве.

Клуб из Парижа продолжает лидировать в турнирной таблице с 19 очками, «Монпелье» — 12-й (8). В следующем туре ПСЖ проведет домашний матч против «Бордо» 30 сентября, «Монпелье» днем ранее в гостях встретится с «Монако».

23.09.2017 18:00 основной раунд: 7-й тур La Mosson
Монпелье 0:0 ПСЖ
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мишель Дер Закарян Эмери Унаи
Составы
Бенжамен Леконт 40
Рубен Агилар 2
Даниэль Конгре 3
Виторину Илтон 4
41′ Педру Мендеш 5
Поль-Бастьен Лан 7
Эйе Скири 13
Стефан Сессеньон 28
71′ Жером Руссийон 24
Норди Мукьеле 23
70′ Саломон Самбия 6
Факундо Пирис 27
31′ 82′ Казимир Нинга 29
Исаак Мбенза 18
16 Альфонс Ареола
2 Тиагу Силва
5 Маркиньюс 12′
17 Юри Берчиче
6 Марко Верратти
25 Адриен Рабьо
9 Эдинсон Кавани
29 Кильян Мбаппе
12 Тома Менье 71′
32 Дани Алвес
8 Тиагу Мотта 80′
18 Джовани Ло Сельсо
23 Юлиан Дракслер 66′
7 Родригес Моура Лукас 75′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 1
2 Угловые 11
15 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Зарубежного футбола

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