ПСЖ без Неймара сыграл вничью с «Монпелье», впервые потеряв очки в чемпионате Франции
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью со счетом 0:0 с «Монпелье» в гостевом матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.
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Бразильский нападающий гостей Неймар не принимал участие в матче
Сыграв вничью с «Монпелье», ПСЖ прервал шестиматчевую победную серию в национальном первенстве.
Клуб из Парижа продолжает лидировать в турнирной таблице с 19 очками, «Монпелье» — 12-й (8). В следующем туре ПСЖ проведет домашний матч против «Бордо» 30 сентября, «Монпелье» днем ранее в гостях встретится с «Монако».
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Эмери Унаи
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|11
|15
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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