Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31104079/
23 сентября 2017, 20:14 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Паулу Фонсека: Срна уникален, «Шахтеру» будет его не хватать

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека отметил, что команде будет не хватать капитана Дарио Срны в связи с его положительной допинг-пробой.

Главный тренер Шахтера <span class=error>Паулу</span> <span class=error>Фонсека</span> отметил что команде будет не хватать капитана <span class=error>Дарио</span> <span class=error>Срны</span> в связи с его положительной <nobr>допинг-пробой.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В допинг-пробе 35-летнего игрока, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат. На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Срна принял решение приостановить выступления за команду.

— Дарио — очень опытный футболист. Он уникален. Прежде всего это наш лидер и капитан, — цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтера». — Разумеется, нам будет его не хватать. В то же время могу с уверенностью сказать, что полностью доверяю Бутко. Богдан хорошо себя показывал ранее. Да, сейчас предстоит играть без Дарио. Однако мы доверяем абсолютно всем исполнителям и будем готовиться к следующим поединкам с максимальным вниманием и концентрацией.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 сентября

"Спартак" оставили без болельщиков

Видео драки пауэрлифтера Драчева, в результате которой он погиб

Расистский скандал в российском футболе