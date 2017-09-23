Паулу Фонсека: Срна уникален, «Шахтеру» будет его не хватать

В допинг-пробе 35-летнего игрока, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат. На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Срна принял решение приостановить выступления за команду.

— Дарио — очень опытный футболист. Он уникален. Прежде всего это наш лидер и капитан, — цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтера». — Разумеется, нам будет его не хватать. В то же время могу с уверенностью сказать, что полностью доверяю Бутко. Богдан хорошо себя показывал ранее. Да, сейчас предстоит играть без Дарио. Однако мы доверяем абсолютно всем исполнителям и будем готовиться к следующим поединкам с максимальным вниманием и концентрацией.