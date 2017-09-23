Паулу Фонсека: Срна уникален, «Шахтеру» будет его не хватать
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека отметил, что команде будет не хватать капитана Дарио Срны в связи с его положительной
допинг-пробой.
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— Дарио — очень опытный футболист. Он уникален. Прежде всего это наш лидер и капитан, — цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтера». — Разумеется, нам будет его не хватать. В то же время могу с уверенностью сказать, что полностью доверяю Бутко. Богдан хорошо себя показывал ранее. Да, сейчас предстоит играть без Дарио. Однако мы доверяем абсолютно всем исполнителям и будем готовиться к следующим поединкам с максимальным вниманием и концентрацией.
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