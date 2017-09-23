«Реал» повторил рекорд «Барселоны», победив в 12-м выездном матче Примеры кряду

Мадридский клуб повторил рекорд «Барселоны», победив в 12-м выездном матче Примеры подряд. Каталонцам эта серия покорилась в 2010—2011 годах.

«Реал» с 11 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла и сыграв на матч больше. «Алавес» (0 очков) занимает 19-ю строчку.