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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31104070/
23 сентября 2017, 20:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» повторил рекорд «Барселоны», победив в 12-м выездном матче Примеры кряду

«Реал» выиграл у «Алавеса» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Мадридский клуб повторил рекорд «Барселоны», победив в 12-м выездном матче Примеры подряд. Каталонцам эта серия покорилась в 2010—2011 годах.

«Реал» с 11 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла и сыграв на матч больше. «Алавес» (0 очков) занимает 19-ю строчку.

23.09.2017 17:15 основной раунд: 6-й тур Mendizorroza
Алавес 1:2 Реал
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Хавьер Кабельо Зинедин Зидан
Голы
40′ Мануэль Гарсия (М. Эль-Хаддади) 19
24 Дани Себальос (М. Асенсио) 10′
24 Дани Себальос 43′
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
Рубен Дуарте 3
Гильермо Марипан 6
45′ Родригу Эли 12
61′ Альваро Медран 23
Мунир Эль-Хаддади 24
87′ Даниель Торрес 16
67′ Мануэль Гарсия 19
14′ 45′ Мартин Карлос Вигарай 2
Руано Дельгадо Алексис 4
66′ Хорхе Франко Бурги 14
Альфонсо Педраса 17
81′ Перес Ибаи Гомес 11
Рубен Собрино 7
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль 32′
6 Фернандес Иглесиас Начо 88′
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
7 Криштиану Роналду
17 Лукас Васкес
14 Каземиру
20 Марко Асенсио
22 Франсиско Роман Иско 90′
21 Борха Майораль
24 Дани Себальос 72′
18 Маркос Льоренте
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 21
3 Удары в створ 7
5 Угловые 13
19 Фолы 19
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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