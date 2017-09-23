«Реал» повторил рекорд «Барселоны», победив в 12-м выездном матче Примеры кряду
«Реал» выиграл у «Алавеса» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Мадридский клуб повторил рекорд «Барселоны», победив в 12-м выездном матче Примеры подряд. Каталонцам эта серия покорилась в 2010—2011 годах.
«Реал» с 11 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла и сыграв на матч больше. «Алавес» (0 очков) занимает 19-ю строчку.
Главные тренеры
|Хавьер Кабельо
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|21
|3
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|13
|19
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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