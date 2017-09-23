Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31104016/
23 сентября 2017, 19:50 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Себальоса принес «Реалу» победу над «Алавесом» в чемпионате Испании по футболу

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Алавес» в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Футболисты мадридского Реала обыграли Алавес в матче 6-го тура чемпионата Испании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу на поле «Алавеса», завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев, в составе которых дублем отметился Даниэль Себальос (10-я, 43-я минуты). У «Алавеса» отличился Ману Гарсия (40).

«Реал» с 11 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице Примеры, «Алавес», пока не набравший ни одного очка, — 19-й.

23.09.2017 17:15 основной раунд: 6-й тур Mendizorroza
Алавес 1:2 Реал
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Хавьер Кабельо Зинедин Зидан
Голы
40′ Мануэль Гарсия (М. Эль-Хаддади) 19
24 Дани Себальос (М. Асенсио) 10′
24 Дани Себальос 43′
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
Рубен Дуарте 3
Гильермо Марипан 6
45′ Родригу Эли 12
61′ Альваро Медран 23
Мунир Эль-Хаддади 24
87′ Даниель Торрес 16
67′ Мануэль Гарсия 19
14′ 45′ Мартин Карлос Вигарай 2
Руано Дельгадо Алексис 4
66′ Хорхе Франко Бурги 14
Альфонсо Педраса 17
81′ Перес Ибаи Гомес 11
Рубен Собрино 7
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль 32′
6 Фернандес Иглесиас Начо 88′
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
7 Криштиану Роналду
17 Лукас Васкес
14 Каземиру
20 Марко Асенсио
22 Франсиско Роман Иско 90′
21 Борха Майораль
24 Дани Себальос 72′
18 Маркос Льоренте
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 21
3 Удары в створ 7
5 Угловые 13
19 Фолы 19
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Алавес
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

«Предательство» Овечкина: в чем россияне обвиняют спортсмена?

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства