Дубль Себальоса принес «Реалу» победу над «Алавесом» в чемпионате Испании по футболу

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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Алавеса», завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев, в составе которых дублем отметился Даниэль Себальос (10-я, 43-я минуты). У «Алавеса» отличился Ману Гарсия (40).

«Реал» с 11 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице Примеры, «Алавес», пока не набравший ни одного очка, — 19-й.