Дубль Себальоса принес «Реалу» победу над «Алавесом» в чемпионате Испании по футболу
МОСКВА, 23 сен —
Р-Спорт. Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Алавес» в матче 6-го тура чемпионата Испании.
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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Алавеса», завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев, в составе которых дублем отметился Даниэль Себальос (10-я, 43-я минуты). У «Алавеса» отличился Ману Гарсия (40).
«Реал» с 11 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице Примеры, «Алавес», пока не набравший ни одного очка, — 19-й.
Главные тренеры
|Хавьер Кабельо
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|21
|3
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|13
|19
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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