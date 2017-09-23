«МЮ» благодаря голу Лукаку победил «Саутгемптон» перед матчем с ПФК ЦСКА в ЛЧ

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Встреча, состоявшаяся на поле «Саутгемптона» в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, у которых на 20-й минуте отличился Ромелу Лукаку.

«МЮ» набрал 13 очков в первых шести матчах нового сезона премьер-лиги и расположился на втором месте в турнирной таблице, уступая «Манчестер Сити» по дополнительным показателям. У «Саутгемптона» восемь баллов и девятая строчка.

ЦСКА примет «МЮ» в среду, в этот же день два других участника группы А «Базель» и португальская «Бенфика» встретятся в Швейцарии.