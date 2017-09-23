«МЮ» благодаря голу Лукаку победил «Саутгемптон» перед матчем с ПФК ЦСКА в ЛЧ
МОСКВА, 23 сен —
Р-Спорт. «Манчестер Юнайтед» переиграл «Саутгемптон» в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу перед игрой с московским ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов.
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Встреча, состоявшаяся на поле «Саутгемптона» в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, у которых на 20-й минуте отличился Ромелу Лукаку.
«МЮ» набрал 13 очков в первых шести матчах нового сезона
ЦСКА примет «МЮ» в среду, в этот же день два других участника группы А «Базель» и португальская «Бенфика» встретятся в Швейцарии.
|23.09.2017 17:00
|основной раунд: 6-й тур
|St Mary's Stadium
|Саутгемптон
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Маурисио Пеллегрино
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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