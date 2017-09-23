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23 сентября 2017, 19:19 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«МЮ» благодаря голу Лукаку победил «Саутгемптон» перед матчем с ПФК ЦСКА в ЛЧ

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. «Манчестер Юнайтед» переиграл «Саутгемптон» в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу перед игрой с московским ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед переиграл Саутгемптон в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу перед игрой с московским ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся на поле «Саутгемптона» в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, у которых на 20-й минуте отличился Ромелу Лукаку.

«МЮ» набрал 13 очков в первых шести матчах нового сезона премьер-лиги и расположился на втором месте в турнирной таблице, уступая «Манчестер Сити» по дополнительным показателям. У «Саутгемптона» восемь баллов и девятая строчка.

ЦСКА примет «МЮ» в среду, в этот же день два других участника группы А «Базель» и португальская «Бенфика» встретятся в Швейцарии.

23.09.2017 17:00 основной раунд: 6-й тур St Mary's Stadium
Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Жозе Моуринью
Голы
9 Ромелу Лукаку 20′
Составы
Фрэйзер Форстер 44
Райан Бертранд 21
Мая Йосида 3
Уэсли Худт 6
Душан Тадич 11
Натан Редмонд 22
Ориоль Ромеу 14
Марио Лемина 18
83′ Седрик Суариш 2
Джеймс Уорд-Проуз 16
73′ Стивен Дэйвис 8
Маноло Габбьядини 20
37′ 83′ Шейн Лонг 7
Чарли Остин 10
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия 69′
18 Эшли Янг 43′
3 Эрик Байи
4 Фил Джоунс
9 Ромелу Лукаку 82′
27 Маруан Феллаини
31 Неманья Матич
8 Хуан Мануэль Мата 62′
21 Андер Агуэра Эррера 88′
19 Маркус Рэшфорд 90′
17 Дэйли Блинд
22 Генрих Мхитарян 75′
12 Крис Смоллинг
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 4
7 Угловые 4
12 Фолы 9
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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