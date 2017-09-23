«Челси» разгромил «Сток-Сити» в чемпионате Англии по футболу, Мората сделал хет-трик
МОСКВА, 23 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Челси» разгромили «Сток-Сити» в матче шестого тура чемпионата Англии.
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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Сток-Сити», завершилась со счетом 4:0 в пользу действующего чемпиона Англии, в составе которого
Лидер текущего чемпионата «Манчестер Сити» дома разгромил «Кристал Пэлас» — 5:0. Дублем отметился Рахим Стерлинг (51, 59), еще по мячу записали на свой счет Лерой Сане (44), Серхио Агуэро (79) и Фабиан Делф (89).
Результаты других матчей дня в чемпионате Англии по футболу:
«Бернли» — «Хаддерсфилд» — 0:0;.
«Суонси» — «Уотфорд» — 1:2;.
«Эвертон» — «Борнмут» — 2:1.
|23.09.2017 17:00
|основной раунд: 6-й тур
|Bet365 Stadium
|Стоук Сити
|0:4
|Челси
|Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
|Марк Хьюз
|Антонио Конте
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|0
|5
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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