«Челси» разгромил «Сток-Сити» в чемпионате Англии по футболу, Мората сделал хет-трик

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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Сток-Сити», завершилась со счетом 4:0 в пользу действующего чемпиона Англии, в составе которого хет-триком отметился Альваро Мората (2-я, 77-я и 82-я минуты), еще один мяч забил Педро (30).

Лидер текущего чемпионата «Манчестер Сити» дома разгромил «Кристал Пэлас» — 5:0. Дублем отметился Рахим Стерлинг (51, 59), еще по мячу записали на свой счет Лерой Сане (44), Серхио Агуэро (79) и Фабиан Делф (89).

Результаты других матчей дня в чемпионате Англии по футболу:

«Бернли» — «Хаддерсфилд» — 0:0;.

«Суонси» — «Уотфорд» — 1:2;.

«Эвертон» — «Борнмут» — 2:1.