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23 сентября 2017, 19:23 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Челси» разгромил «Сток-Сити» в чемпионате Англии по футболу, Мората сделал хет-трик

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. Футболисты «Челси» разгромили «Сток-Сити» в матче шестого тура чемпионата Англии.

Футболисты <span class=error>Челси</span> разгромили Сток-Сити в матче шестого тура чемпионата Англии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Сток-Сити», завершилась со счетом 4:0 в пользу действующего чемпиона Англии, в составе которого хет-триком отметился Альваро Мората (2-я, 77-я и 82-я минуты), еще один мяч забил Педро (30).

Лидер текущего чемпионата «Манчестер Сити» дома разгромил «Кристал Пэлас» — 5:0. Дублем отметился Рахим Стерлинг (51, 59), еще по мячу записали на свой счет Лерой Сане (44), Серхио Агуэро (79) и Фабиан Делф (89).

Результаты других матчей дня в чемпионате Англии по футболу:

«Бернли» — «Хаддерсфилд» — 0:0;.

«Суонси» — «Уотфорд» — 1:2;.

«Эвертон» — «Борнмут» — 2:1.

23.09.2017 17:00 основной раунд: 6-й тур Bet365 Stadium
Стоук Сити 0:4 Челси
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Марк Хьюз Антонио Конте
Голы
9 Альваро Мората 2′
11 Родригес Педро 30′
9 Альваро Мората 77′
9 Альваро Мората 82′
Составы
Джек Батленд 1
Эрик Питерс 3
Глен Джонсон 8
Джо Аллен 4
Даррен Флетчер 24
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 10
Маме Бирам Диуф 18
52′ Джердан Шачири 22
Рамадан Собхи 32
76′ Бруну Мартинс Инди 15
Ибрахим Афеллай 14
61′ Родригес Руис Хесе 11
89′ Питер Крауч 25
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер
27 Андреас Кристенсен
28 Сесар Аспиликуэта
7 Н`Голо Канте 57′
14 Темуе Бакайоко
15 Виктор Мозес
9 Альваро Мората
3 Маркос Алонсо 59′ 52′
24 Гэри Кэйхилл
11 Родригес Педро 68′
4 Сеск Фабрегас
22 Виллиан 72′
10 Эден Азар
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 4
5 Угловые 0
5 Фолы 14
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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