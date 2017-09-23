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23 сентября 2017, 19:26 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Халл» Слуцкого сыграл вничью с «Редингом» в матче Чемпионшипа

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. «Халл» сыграл вничью с «Редингом» со счетом 1:1 в гостевом матче девятого тура Чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Увеличить
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В составе Халла забитым мячом отметился Фрэйзер Кэмпбелл (28-я минута), у «Рединга» отличился Йон Дади Бёдварссон (87).

Главным тренером «Халла» является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

«Халл» занимает 17-е место в турнирной таблице с девятью очками после девяти матчей. У «Рединга» в активе девять баллов после восьми встреч, клуб занимает 18-ю строчку.

В следующем матче «Халл» примет «Престон», «Рединг» на выезде сыграет с «Миллуолом». Обе встречи пройдут 26 сентября.

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