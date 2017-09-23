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23 сентября 2017, 18:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Хоффенхайм» обыграл «Шальке», «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Айнтрахта»

«Хоффенхайм» обыграл «Шальке» в матче шестого тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Хоффенхайм обыграл <span class=error>Шальке</span> в матче шестого тура чемпионата Германии. Увеличить
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На 13-й минуте счёт в матче открыл Деннис Гайгер, ему ассистировал бывший полузащитник московского ЦСКА Стивен Цубер. В концовке встречи Лукас Рупп закрепил победу «Хоффенхайма».

В других матчах тура серебряный призёр чемпионата Германии в прошлом сезоне «РБ Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» (2:1), «Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0), «Майнц» одолел «Герту» (1:0), а «Штутгарт» поделил очки с «Аугсбургом» (0:0).

23.09.2017 16:30 основной раунд: 6-й тур WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн Доменико Тедеско
Голы
13′ Деннис Гайгер 32
90+3′ Лукас Рупп 7
Составы
Оливер Бауманн 1
82′ Павел Кадержабек 3
58′ Беньямин Хюбнер 21
Ховард Нордтвейт 6
Кевин Фогт 22
Деннис Гайгер 32
Марк Ут 19
Андрей Крамарич 27
73′ Стивен Цубер 17
Нико Шульц 16
29′ Надим Амири 18
Лукас Рупп 7
54′ Серж Гнабри 29
85′ Сандро Вагнер 14
1 Ральф Ферманн
5 Матия Настасич
20 Тило Керер
29 Роналду Апаресиду Родригес Налду
11 Евгений Коноплянка
17 Бенжамен Стамбули
18 Даниэль Калиджури
25 Амин Арит
2 Уэстон Маккенни 74′
8 Леон Горецка
7 Макс Майер 78′ 16′
36 Брель Эмболо 85′
9 Франко Ди Санто 55′
19 Гвидо Бургшталлер
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 3
0 Угловые 5
17 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Саша Штегеманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шальке-04
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Хоффенхайм
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Айнтрахт Ф
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