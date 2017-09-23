«Хоффенхайм» обыграл «Шальке», «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Айнтрахта»
«Хоффенхайм» обыграл «Шальке» в матче шестого тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
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На 13-й минуте счёт в матче открыл Деннис Гайгер, ему ассистировал бывший полузащитник московского ЦСКА Стивен Цубер. В концовке встречи Лукас Рупп закрепил победу «Хоффенхайма».
В других матчах тура серебряный призёр чемпионата Германии в прошлом сезоне «РБ Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» (2:1), «Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0), «Майнц» одолел «Герту» (1:0), а «Штутгарт» поделил очки с «Аугсбургом» (0:0).
|23.09.2017 16:30
|основной раунд: 6-й тур
|WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
|Хоффенхайм
|2:0
|Шальке-04
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсманн
|Доменико Тедеско
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Саша Штегеманн (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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