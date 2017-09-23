«Хоффенхайм» обыграл «Шальке», «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Айнтрахта»

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На 13-й минуте счёт в матче открыл Деннис Гайгер, ему ассистировал бывший полузащитник московского ЦСКА Стивен Цубер. В концовке встречи Лукас Рупп закрепил победу «Хоффенхайма».

В других матчах тура серебряный призёр чемпионата Германии в прошлом сезоне «РБ Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» (2:1), «Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0), «Майнц» одолел «Герту» (1:0), а «Штутгарт» поделил очки с «Аугсбургом» (0:0).