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23 сентября 2017, 18:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» победила «Удинезе» благодаря дублю Эль-Шаарави

«Рома» победила «Удинезе» в матче шестого тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Рома победила <span class=error>Удинезе</span> в матче шестого тура итальянской Серии А. Увеличить
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На 12-й минуте Эдин Джеко открыл счет. На исходе получаса игры Стефан Эль-Шаарави удвоил преимущество хозяев. На 45-й минуте Стефан Эль-Шаарави оформил дубль. В концовке Йенс Ларсен отыграл один мяч.

«Рома», одержавшая третью победу в турнире подряд, с 12 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (3) — 16-й.

23.09.2017 16:00 основной раунд: 6-й тур Olimpico
Рома 3:1 Удинезе
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Луиджи Дель Нери
Голы
12′ Эдин Джеко (Р. Наингголан) 9
30′ Стефан Эль-Шаарави (Э. Джеко) 92
45′ Стефан Эль-Шаарави 92
19 Йенс Стрюгер Ларсен (Б. Найтинк) 90′
Нереализованные пенальти
89′ Д. Перотти 8
Составы
Алиссон 1
Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
Раджа Наингголан 4
Кевин Стротман 6
Даниэле Де Росси 16
Диего Перотти 8
Стефан Эль-Шаарави 92
74′ Александр Коларов 11
Эктор Морено 15
78′ Алессандро Флоренци 24
Бруну Перес 25
71′ Эдин Джеко 9
Грегуар Дефрель 23
1 Альбано Биссарри
3 Самир
4 Габриэле Анджелла
17 Брам Найтинк
19 Йенс Стрюгер Ларсен
14 Якуб Янкто
85 Валон Бехрами
20 Макси Лопес 42′
72 Антонин Барак 52′
6 Секу Фофана
10 Родриго де Пауль 70′
9 Риад Байич
15 Кевин Лазанья 45′
97 Джузеппе Пеццелла
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 14
8 Удары в створ 5
5 Угловые 8
9 Фолы 10
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Удинезе
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