«Рома» победила «Удинезе» благодаря дублю Эль-Шаарави
«Рома» победила «Удинезе» в матче шестого тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
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На 12-й минуте Эдин Джеко открыл счет. На исходе получаса игры Стефан
«Рома», одержавшая третью победу в турнире подряд, с 12 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (3) — 16-й.
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Луиджи Дель Нери
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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