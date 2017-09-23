«Рома» победила «Удинезе» благодаря дублю Эль-Шаарави

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На 12-й минуте Эдин Джеко открыл счет. На исходе получаса игры Стефан Эль-Шаарави удвоил преимущество хозяев. На 45-й минуте Стефан Эль-Шаарави оформил дубль. В концовке Йенс Ларсен отыграл один мяч.

«Рома», одержавшая третью победу в турнире подряд, с 12 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (3) — 16-й.