Решение о возможной операции Погба будет принято на следующей неделе

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Решение о возможной операции будет принято на следующей неделе.

24-летний хавбек должен отправиться в США для прохождения углубленного обследования и реабилитации. Напомним, что травму Погба получил в матче Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0). Ранее сообщалось о том, что у Погба повреждены мышцы и сухожилия левой ноги.

«Манчестер Юнайтед» является соперником ЦСКА в Лиге чемпионов. Армейцы сыграют с «Красными дьяволами» 27 сентября. Начало — в 21.45 по московскому времени.