Пас Витселя не помог «Тяньцзинь Цюаньцзянь» спастись от разгрома в дерби

Фредерик Ачеампонг оформил дубль в течение одной минуты. В составе «Цюаньцзянь» единственный мяч провел Пату с передачи экс-хавбека «Зенита» Акселя Витселя.

В другой встрече «Цзянсу Сайнти» под руководством Фабио Капелло уступил «Гуйчжоу».

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26-й тур

«Яньбянь» — «Ляонин Хувин» — 1:0 (0:0).

Гол: Жень Цюй, 67.

«Тяньцзинь Тэда» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 4:1 (2:0).

Голы: Ачеампонг, 25 (1:0). Ачеампонг, 26 (2:0). Ли Юаньюй, 76 (3:0). Пату, 85 (3:1). Чжи Ван, 90+3 — в свои ворота (4:1).

«Цзянсу Сайнти» — «Гуйчжоу Чжичжэн» — 0:1 (0:0).

Гол: Кастро, 90+1.

«Шанхай Шэньхуа» — «Гуанчжоу Фули» — 3:1 (1:0).

Голы: Гуарин, 29 (1:0). Морено, 47 — с пенальти, 47 (2:0). Сяо Чжи, 56 (2:1). Морено, 90+3 (3:1).