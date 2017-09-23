Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» победить «Вест Хэм» в чемпионате Англии по футболу

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Встреча, прошедшая в субботу на поле «Вест Хэма», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Харри Кейн (34-я и 38-я минуты), еще один мяч на счету Кристиана Эриксена (60). На 70-й за вторую желтую карточку у «шпор» был удален Серж Орье. У «Вест Хэма» голы забили Хавьер Эрнандес (65) и Шейху Куяте (87).

«Тоттенхэм» с 11 очками идет на 3-м месте в чемпионате, «Вест Хэм» (4) — 17-й.