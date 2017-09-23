Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31102767/
23 сентября 2017, 16:25 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Соперник «Спартака» в Лиге чемпионов «Севилья» проиграла «Атлетико» в чемпионате Испании

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. «Атлетико» победил «Севилью» со счетом 2:0 в домашнем матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.

Голы забили Янник Феррейра-Карраско (46-я минута) и Антуан Гризманн (69). Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», на котором пройдет финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

«Севилья» является соперником российского «Спартака» по группе E в Лиге чемпионов.

В турнирной таблице «Атлетико» поднялся на второе место с 14 очками, «Севилья» опустилась на третье место (13). В следующем туре мадридский клуб сыграет в гостях с «Леганесом», клуб из Севильи проведет домашний матч против «Малаги». Обе встречи пройдут 30 сентября.

23.09.2017 14:00 основной раунд: 6-й тур Wanda Metropolitano
Атлетико 2:0 Севилья
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Эдуардо Бериссо
Голы
46′ Янник Феррейра-Карраско 10
69′ Антуан Гризманн (Филипе Луис) 7
Составы
Ян Облак 13
Филипе Луис 3
Стефан Савич 15
67′ Шиме Врсалько 16
Лукас Эрнандез 19
Коке 6
Ньигес Сауль 8
28′ Габриэль Фернандес Габи 14
72′ Антуан Гризманн 7
Томас Партей 5
47′ 81′ Янник Феррейра-Карраско 10
Кевин Гамейро 21
57′ Лусиано Вьетто 17
76′ Анхель Корреа 11
1 Серхио Рико
3 Лионель Кароль
5 Клеман Лангле 84′
6 Даниэл Каррису
10 Эвер Банега
15 Стивен Н`Зонзи
16 Гонсалес Хесус Навас
22 Франко Васкес
25 Габриэль Меркадо 77′ 53′
7 Микаэль Крун-Дели
17 Пабло Сарабия 58′
11 Карлос Хоакин Корреа
20 Луис Муриэль 68′ 49′
9 Виссам Бен Йеддер
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 0
7 Угловые 6
11 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Севилья
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Хет-трик Трунева помог "Спартаку" победить "Куньлунь" в матче КХЛ

Боксер Чахкиев завершил спортивную карьеру

Массимо Каррера: истерика вокруг "Спартака" поднимается извне

Плющенко: фигурист Ханю способен еще не раз обновить мировой рекорд в олимпийском сезоне