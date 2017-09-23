Соперник «Спартака» в Лиге чемпионов «Севилья» проиграла «Атлетико» в чемпионате Испании
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. «Атлетико» победил «Севилью» со счетом 2:0 в домашнем матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.
Голы забили Янник
«Севилья» является соперником российского «Спартака» по группе E в Лиге чемпионов.
В турнирной таблице «Атлетико» поднялся на второе место с 14 очками, «Севилья» опустилась на третье место (13). В следующем туре мадридский клуб сыграет в гостях с «Леганесом», клуб из Севильи проведет домашний матч против «Малаги». Обе встречи пройдут 30 сентября.
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Эдуардо Бериссо
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|0
|7
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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