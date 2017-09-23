Соперник «Спартака» в Лиге чемпионов «Севилья» проиграла «Атлетико» в чемпионате Испании

Голы забили Янник Феррейра-Карраско (46-я минута) и Антуан Гризманн (69). Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», на котором пройдет финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

«Севилья» является соперником российского «Спартака» по группе E в Лиге чемпионов.

В турнирной таблице «Атлетико» поднялся на второе место с 14 очками, «Севилья» опустилась на третье место (13). В следующем туре мадридский клуб сыграет в гостях с «Леганесом», клуб из Севильи проведет домашний матч против «Малаги». Обе встречи пройдут 30 сентября.