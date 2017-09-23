«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в дерби старой фирмы
В рамках седьмого тура шотландской
Премьер-лиги состоялось историческое противостояние шотландских клубов «Рейнджерс» и «Селтик».
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Дерби старой фирмы, прошедшее на стадионе «Айброкс» в Глазго, завершилось победой «Селтика» со счётом 2:0. Подопечные Брендана Роджерса вышли вперёд в начале второго тайма — на 50-й минуте счёт открыл Томас Рогич. Окончательный результат на 65-й минуте установил Ли Гриффитс.
В таблице шотландской
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