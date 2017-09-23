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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31102479/
23 сентября 2017, 15:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дарио Срна вне игры из-за допинга. Что происходит?

Вчера вечером капитан «Шахтера» Дарио Срна заявил о том, что приостанавливает выступления за донецкий клуб из-за обвинений в употреблении допинга. «СЭ» разобрался в этой истории.

Капитан Шахтера заявил о том что приостанавливает выступления за донецкий клуб. Увеличить
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Утром 16 сентября на официальном аккаунте украинской газеты «Спортивка» в Твиттере появилась новость о том, что хорватский лидер «Шахтера» не полетел на матч 9-го тура чемпионата Украины против «Черноморца» из-за положительной допинг-пробы:

— Срна не полетел на матч в Одессу. Ходят слухи про позитивную пробу на допинг у хорвата. Не хочется верить.

Горняки без капитана сыграли с «Черноморцем» вничью 0:0, а на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека решительно опроверг все слухи:

— Единственное, что я скажу по поводу Дарио: он не приехал сюда с нами, поскольку это было моим решением — сказал Фонсека. — Я дал ему время отдохнуть после сложнейшего матча с «Наполи», равно как провел ротацию с другими футболистами.

У УЕФА ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

На первый запрос СМИ о том, употреблял ли Срна допинг пресс-служба УЕФА ответила стандартным «без комментариев»:

— Мы никогда не комментируем утверждения о подобных случаях, пока не будет принято окончательное дисциплинарное решение.

Однако пару дней спустя 22 сентября европейские футбольные чиновники заявили, что они никаких претензий к хорвату не имеют:

— Срна не имел никаких положительных допинг-тестов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Если даже и будет какое-то дело по этому поводу, то это не связано с матчами в турнирах УЕФА.

ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ПРОБУ ВЗЯЛИ ВЕСНОЙ

Несмотря на оптимистичные для Срны заявления пресс-службы УЕФА, скандал не утих. О допинге заговорили и на родине футболиста.

Хорватские газеты Jutarnji List и Sportske Novosti одновременно дали информацию о том, что положительный результат дал тест, который брали у защитника еще весной. Причем проба действительно была взята не после матча Лиги Европы («Шахтер» вылетел из нее еще в феврале), а после одного из туров чемпионата Украины.

ЧТО ГОВОРЯТ В «ШАХТЕРЕ»?

22 сентября «Шахтер» официально признал тот факт, что одна из допинг-проб Срны оказалась положительной. На официальном сайте клуба появилось соответствующее заявление. Два самых интересных факта из этого текста — указание конкретной даты, когда была взята проба и информация о том, что капитан горняков приостанавливает выступления:

— ФК «Шахтер» проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.

На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.

Действительно 22 марта 2017 года никаких матчей у «Шахтера» не было. 17 марта горняки сыграли вничью с земляками из «Олимпика» (1:1), а 2 апреля обыграли «Зарю» (2:1). В обоих матчах Срна вышел на поле в основном составе и провел по 90 минут.

Ситуацию прокомментировал и генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин. Один из руководителей донецкого клуба на своей странице в Фейсбуке заявил, что Срна поступил, как порядочный человек:

— Дорогие друзья, «Шахтер» проинформировали, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.

На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.

ЧТО ГОВОРИТ СРНА?

Одновременно с официальным заявлением клуба на сайте «Шахтера» появилось обращение самого Дарио Срна к болельщикам. Хорват сообщил, что никогда не принимал запрещенных препаратов и выразил уверенность, что эта история не оборвет его спортивную карьеру:

— 18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат. Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях.

Сейчас я занимаюсь сбором и анализом информации относительно возможного источника появления препарата и полностью сотрудничаю по данному вопросу с НАДЦУ. С целью концентрации на моей защите и необходимости убрать чрезмерное внимание к команде я принял решение приостановить свои выступления до того момента, пока юридические процедуры не будут завершены. Я собираюсь полностью сфокусироваться на защите моего имени и репутации.

По ходу всей карьеры я раз за разом предпринимал усилия, чтобы проявить себя, доказывая свое право на успех. Сегодня еще один пример, когда я докажу, что все, чего я добился в жизни и в моей профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжелому труду, целеустремленности, дисциплине и, подчеркну, — сделано это честно. И это принципы и ценности, которым научил меня мой отец, и я так же воспитываю сегодня своих детей. По причине конфиденциальности юридического разбирательства я не буду больше давать какие-либо комментарии на данной стадии.

Хочу поблагодарить прежде всего свою семью, клуб и наших преданных болельщиков за их постоянную поддержку и надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю!

КАК СРНА ИГРАЛ В ЭТОМ СЕЗОНЕ?

Несмотря на солидный возраст (весной хорвату исполнилось 35 лет), Срна продолжает оставаться одним из ключевых игроков «Шахтера». В этом сезоне он принял участие в восьми матчах чемпионата Украины, игре за Суперкубок против киевского «Динамо» и встрече с «Наполи» в Лиге чемпионов. Во всех случаях защитник обходился без замен. Сейчас на его счету 4 результативных передачи.

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