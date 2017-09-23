«Астана» обыграла «Тараз» и вновь обошла «Кайрат» в таблице КПЛ

Встреча команд, прошедшая на «Астана Арене», закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба гола были забиты в первом тайме.

Подопечные Станимира Стойлова вышли вперед на 20-й минуте игры после ошибки соперника. Футболисты «Тараза» потеряли мяч на своей половине, который подхватил Абзал Бейсебеков и вывел Патрика Твумаси на ударную позицию и тот открыл счет в матче.

Спустя шесть минут хозяева удвоили свое преимущество. На этот раз Твумаси выступил в роли ассистента — форвард попытался пробить слета, но после его удар мяч ударился об газон и первым на добивании оказался Евгений Постников, который ударом в падении через себя переправил мяч в сетку ворот.

Таким образом, «Астана» одержала 11-ю победу подряд и с 66 очками вновь вышла на первое место в турнирной таблице, потеснив «Кайрат» (65) на второе. При этом у столичной команды есть две игры в запасе. В активе «Тараза» осталось 29 баллов и десятая строчка.