Новое каталонское дерби и встреча Зидана-отца с Зиданом-сыном

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СОПЕРНИК «СПАРТАКА» В ЛЧ ВПЕРВЫЕ ПРОИГРАЕТ

Эдуардо Бериццо, главный тренер «Севильи», стал первым специалистом в истории клуба, кто начал свой дебютный сезон с 8 матчей без поражений (6 побед, 2 ничьи). Южане бодро стартовали в чемпионате, закрепились на втором месте, сразу за «Барселоной», но впереди один из самых тяжелых выездов в сезоне. В субботу днем «Севилья» откроет для себя новый стадион «Атлетико» — «Ваньда Метрополитано».

«Матрасники» в таблице притаились сразу за севильцами, а бронза блестит хуже, чем серебро, пусть пока и виртуальное. Дебютный матч на новой арене «Атлетико» выиграл и ни за что не захочет портить ауру так быстро. Похоже, первое поражение Бериццо совсем не за горами, хотя для этого столичной команде придется вывернуть «матрас» наизнанку.

«РЕАЛ» УНИЧТОЖИТ «АЛАВЕС»

Упущенный мировой рекорд больно щелкнул по носу «Реалу», у которого и без того полон дом забот — травмы, потери очков, «-7» в таблице от лидирующей «Барселоны». Выезд в Виторию к «Алавесу», за тур до этого поменявшему тренера, но тем не менее уступившему «Депортиво» — хорошая возможность для разрядки. Над головой не висит Дамокловым мечом призрак «Сантоса», поход за новой голевой серией можно начинать уже сейчас, что «Реал» с уверенностью и сделает. Зинедин Зидан проверит на прочность семейные связи — в «Алавесе» недавно дебютировал его старший сын Энцо.

Криштиану Роналду, неудачно вернувшийся в гонку чемпионата в игре против «Бетиса» — ни один из 12 его ударов по воротам не достиг цели, — в субботу не разочарует. Настолько не разочарует, что за «Алавес» становится страшно. Похоже, и в 6-м туре чемпионата баскам не удастся отличиться — из 20 команд ла лиги только у них стоит «0» в графе «забитые мячи».

НОВОЕ КАТАЛОНСКОЕ ДЕРБИ

Субботним вечером на стадионе «Монтиливи» в Жироне свершится история — в длинный список мировых дерби добавится еще одно, новое каталонское дерби, в котором сойдутся хозяева поля и «Барселона». «Жирона» стала восьмой каталонской командой, когда-либо дебютировавшей в ла лиге, так что для «сине-гранатовых» это будет седьмое «дерби де Каталунья». В разгар ожесточенных споров, которые ведутся накануне октябрьского референдума по вопросу отделения Каталонии от Испании, на трибунах «Монтиливи» ожидается повышенное скопление «эстелад» — желто-красных флагов с синим треугольником и белой звездой, главных знамен каталонских сепаратистов.

«РЕАЛ СОСЬЕДАД» ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОЙДЕТ ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ

После уверенного старта команды из Сан-Себастьяна (3 победы в трех турах) мало кто ожидал, что следующие две игры она проиграет с общим счетом 1:6 (1:3 от «Реала», 0:3 от «Леванте»). Заключительную, перед поездкой в гости к «Зениту», встречу баски проведут дома — их ждет серьезная проверка на прочность. «Летучие мыши» Марселино расправили крылья — «Валенсия» до сих пор не знает поражений в чемпионате, идет на четвертой строчке таблицы, а Симоне Дзадза в предыдущем туре за 8 минут сделал первый в клубной карьере хет-трик. Хозяева нужно срочно прерывать неубедительную серию, гостям — продолжать свой убедительный полет. «Аноэта» рассудит.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">?Santi Mina y <a href="https://twitter.com/SimoneZaza">@SimoneZaza</a> se siguen 'picando' a golazos ?<br><br>¿Con cuál os quedáis? <br><br>¡Vamos a por el <a href="https://twitter.com/hashtag/RealSociedadValencia?src=hash">#RealSociedadValencia</a>! <a href="https://t.co/Rkey2v6Gzw">pic.twitter.com/Rkey2v6Gzw</a></p>— Valencia CF (@valenciacf) <a href="https://twitter.com/valenciacf/status/911198402607755265">22 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

23 сентября, суббота

14:00. АТЛЕТИКО — СЕВИЛЬЯ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.62 — Н 3.87 — П2 5.81.

17:15. АЛАВЕС — РЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 0:4. Прогноз WinLine — П1 17.0 — Н 8.40 — П2 1.13.

19:30. МАЛАГА — АТЛЕТИК. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.88 — Н 3.23 — П2 2.54.

21:45. ЖИРОНА — БАРСЕЛОНА. Прогноз «СЭ» — 1:3. Прогноз WinLine — П1 11.0 — Н 6.33 — П2 1.23.

24 сентября, воскресенье

13:00. ЭСПАНЬОЛ — ДЕПОРТИВО. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.94 — Н 3.52 — П2 3.98.

17:15. ХЕТАФЕ — ВИЛЬЯРРЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.83 — Н 3.15 — П2 2.64.

19:30. ЭЙБАР — СЕЛЬТА. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.23 — Н 3.33 — П2 3.31.

19:30. ЛАС-ПАЛЬМАС — ЛЕГАНЕС. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.10 — Н 3.31 — П2 3.68.

21:45. РЕАЛ СОСЬЕДАД — ВАЛЕНСИЯ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.26 — Н 3.52 — П2 3.09.

25 сентября, понедельник

22:00. БЕТИС — ЛЕВАНТЕ. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.78 — Н 3.43 — П2 4.40.