Фанаты трёх клубов номинированы на приз ФИФА лучшим болельщикам
Фанаты «Селтик», дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген» номинированы на приз лучшим болельщикам, вручаемый Международной федерации футбола.
ФИФА отметил «Селтик» за перформанс, посвящённый 50-летию победы шотландского клуба в Кубке европейких чемпионов 1967 года, сообщает STV.
Болельщиков «Боруссии» отметили в связи с тем, что когда
«Копенгаген» был отмечен за то, что после завоевания титула датская команда позвала болельщика с ограниченными возможностями поднять трофей вместе с игроками.
Обладатель премии станет известен на церемонии вручения наград ФИФА 23 октября в Лондоне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter