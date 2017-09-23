Фанаты трёх клубов номинированы на приз ФИФА лучшим болельщикам

ФИФА отметил «Селтик» за перформанс, посвящённый 50-летию победы шотландского клуба в Кубке европейких чемпионов 1967 года, сообщает STV.

Болельщиков «Боруссии» отметили в связи с тем, что когда из-за теракта около автобуса немецкой команды на один день был отложен матч Лиги чемпионов с «Монако», дортмундские фанаты предлагали через социальные сети ночлег поклонникам монегасков, приехавшим на игру.

«Копенгаген» был отмечен за то, что после завоевания титула датская команда позвала болельщика с ограниченными возможностями поднять трофей вместе с игроками.

Обладатель премии станет известен на церемонии вручения наград ФИФА 23 октября в Лондоне.