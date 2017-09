«Ливерпуль» и «МЮ» перед выездом в Россию

МЭР ЛОНДОНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Первое столичное дерби сезона «Тоттенхэм» проиграл: на «Уэмбли» «шпоры» уступили «Челси» со счетом 1:2, а Кейн в это время переживал августовский авитаминоз. Всем известно, что в последний месяц лета снайпер «Тоттенхэма» забивать не умеет.

Mauricio Pochettino has no doubts that Harry Kane is one of the best.