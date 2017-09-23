«Ливерпуль» и «МЮ» перед выездом в Россию
«СЭ» анонсирует матчи шестого тура
премьер-лиги и дает на них свой прогноз.
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МЭР ЛОНДОНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Первое столичное дерби сезона «Тоттенхэм» проиграл: на «Уэмбли» «шпоры» уступили «Челси» со счетом 1:2, а Кейн в это время переживал августовский авитаминоз. Всем известно, что в последний месяц лета снайпер «Тоттенхэма» забивать не умеет.
Mauricio Pochettino has no doubts that Harry Kane is one of the best.
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