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23 сентября 2017, 12:37 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» и «МЮ» перед выездом в Россию

«СЭ» анонсирует матчи шестого тура премьер-лиги и дает на них свой прогноз.

СЭ анонсирует матчи шестого тура премьер-лиги и дает на них свой прогноз. Увеличить
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МЭР ЛОНДОНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Первое столичное дерби сезона «Тоттенхэм» проиграл: на «Уэмбли» «шпоры» уступили «Челси» со счетом 1:2, а Кейн в это время переживал августовский авитаминоз. Всем известно, что в последний месяц лета снайпер «Тоттенхэма» забивать не умеет.

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