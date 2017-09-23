Румменигге поддержал идею закрытия трансферного окна 31 июля во всех чемпионатах

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что в английской Премьер-лиге летнее трансферное окно теперь будет закрываться незадолго до нового сезона в начале августа.

«Европейские чемпионаты должно прийти к единому решению по этому вопросу, независимо от сроков начала сезона каждого из них. В закрытии летнего трансферного окна 31 июля есть смыс и логика. Это стало бы полезным решением для клубов, тренеров и болельщиков, которые знали бы, в каком составе их любимые команды начинают сезон», — цитирует Румменигге FourFourTwo со ссылкой на журнал мюнхенской «Баварии».