Румменигге поддержал идею закрытия трансферного окна 31 июля во всех чемпионатах
Председатель правления «Баварии»
Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением относительно идеи более раннего закрытия летнего трансферного окна, чем 31 августа.
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Ранее стало известно, что в английской
«Европейские чемпионаты должно прийти к единому решению по этому вопросу, независимо от сроков начала сезона каждого из них. В закрытии летнего трансферного окна 31 июля есть смыс и логика. Это стало бы полезным решением для клубов, тренеров и болельщиков, которые знали бы, в каком составе их любимые команды начинают сезон», — цитирует Румменигге FourFourTwo со ссылкой на журнал мюнхенской «Баварии».
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