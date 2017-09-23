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23 сентября 2017, 11:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Румменигге поддержал идею закрытия трансферного окна 31 июля во всех чемпионатах

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением относительно идеи более раннего закрытия летнего трансферного окна, чем 31 августа.

Председатель правления Баварии <nobr>Карл-Хайнц</nobr> Румменигге поделился мнением относительно идеи более раннего закрытия летнего трансферного окна чем 31 августа. Увеличить
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Ранее стало известно, что в английской Премьер-лиге летнее трансферное окно теперь будет закрываться незадолго до нового сезона в начале августа.

«Европейские чемпионаты должно прийти к единому решению по этому вопросу, независимо от сроков начала сезона каждого из них. В закрытии летнего трансферного окна 31 июля есть смыс и логика. Это стало бы полезным решением для клубов, тренеров и болельщиков, которые знали бы, в каком составе их любимые команды начинают сезон», — цитирует Румменигге FourFourTwo со ссылкой на журнал мюнхенской «Баварии».

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